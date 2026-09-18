Medijs: Tramps gatavs mainīt pieeju Putinam - ASV apsver darījumus ar Krieviju vēl pirms kara beigām
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija apsver iespēju slēgt biznesa darījumus ar Krieviju vēl pirms Maskava būtu izbeigusi karu Ukrainā, vēsta “The New York Times” (NYT), atsaucoties uz divām sarunām pietuvinātām personām. Šāda pieeja būtu atkāpe no agrāk paustā, ka ekonomiskā sadarbība ar Maskavu varētu sekot tikai pēc miera panākšanas.
Kā raksta NYT, Baltā nama iecere ir ar iespējamiem ekonomiskiem ieguvumiem parādīt Kremlim, ka Vašingtona nopietni domā par attiecību pārstartēšanu ar Krieviju, un tādējādi radīt papildu stimulus Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam apsvērt kara izbeigšanu.
Konkrēti darījumi, kas varētu nonākt uz galda, pagaidām nav zināmi. Tomēr Kremlis jau iepriekš ASV pusei reklamējis dažādas sadarbības iespējas – tostarp projektus retzemju metālu un alumīnija jomā, kopīgus projektus Arktikā, kā arī ASV uzņēmumu iespējamu iesaisti Krievijas dabasgāzes tirdzniecībā Eiropā.
Ekonomiskā sadarbība apspriesta arī 5. septembrī Maskavā notikušajā Putina vairāk nekā trīs stundas ilgajā sarunā ar Trampa īpašajiem sūtņiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru. Kremļa padomnieks Jurijs Ušakovs pēc tikšanās apstiprināja, ka detalizēti pārrunāti ekonomiskie jautājumi un potenciāli lieli, abpusēji izdevīgi Krievijas un ASV projekti. Vienlaikus izrāviens sarunās par kara izbeigšanu netika panākts.
NYT, atsaucoties uz cilvēku, kurš pārzina sarunu norisi, un kādu ASV amatpersonu, apraksta arī zīmīgu epizodi no sarunām ar Putinu. Krievijas diktators esot apgalvojis, ka tuvāko mēnešu laikā Krievijas karaspēks ieņems visu Donbasa reģionu un ka Maskava varēs smagi vērsties pret Ukrainas elektroapgādes sistēmu. Kušners Putinam iebildis, atgādinot, ka līdzīgas prognozes Krievijas līderis izteicis jau aptuveni pirms gada. Viņš esot vaicājis, vai pēc vēl viena gada ASV pārstāvji atgriezīsies un atkal dzirdēs to pašu.
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Tikmēr Trampa administrācija publiski turpina uzsvērt nepieciešamību rast jaunu risinājumu ieilgušajām sarunām. Kušners pagājušajā nedēļā Kijivā notikušajā Jaltas Eiropas stratēģijas (YES) sanāksmē sacīja, ka ASV kā starpnieka uzdevums ir mēģināt atrast risinājumu, kas ļautu abām pusēm virzīties uz priekšu. YES ikgadējā sanāksme Kijivā notika 11. un 12. septembrī.
Iespējamie ekonomiskie stimuli Krievijai tiek apsvērti laikā, kad ASV Kongress, gluži pretēji, apstiprinājis plašu sankciju paketi, kuras mērķis ir palielināt ekonomisko spiedienu uz Maskavu.
Pārstāvju palāta 16. septembrī ar 262 balsīm pret 159 atbalstīja likumprojektu, kuru iepriekš bija pieņēmis arī Senāts. Tas ļautu prezidentam noteikt tarifus līdz pat 100% precēm no valstīm, kas ir starp lielākajām Krievijas naftas un gāzes pircējām, kā arī paredzētu sankcijas pret Krievijas amatpersonām, finanšu institūcijām un sankciju apiešanā izmantoto “ēnu floti”. Tramps ir norādījis, ka likumprojektu parakstīs.
NYT raksta, ka Baltā nama stratēģijā tādējādi vienlaikus redzami gan ekonomiskā spiediena, gan iespējamu stimulu elementi. Kāda ASV amatpersona laikrakstam skaidrojusi, ka Vašingtona vēlas radīt vairāk iemeslu arī Krievijas elites pārstāvjiem atbalstīt kara izbeigšanu.
Iepriekš Tramps ekonomisko sadarbību ar Krieviju galvenokārt bija minējis kā iespējamu ieguvumu pēc kara noregulējuma. NYT vērtējumā pašreizējās diskusijas liecina par klusu pieejas maiņu – atsevišķus darījumus varētu virzīt jau pirms pilnīgas karadarbības pārtraukšanas, ja Maskava demonstrētu konkrētu savaldību.