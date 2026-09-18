Tramps vēlas atsākt dialogu ar Ziemeļkoreju, norāda Dienvidkorejas prezidents
Ir skaidrs, ka ASV prezidents Donalds Tramps vēlas dialogu ar Ziemeļkoreju, piektdien sacīja Dienvidkorejas prezidents Li Džemjuns.
"Ir skaidrs, ka prezidents Tramps vēlas dialogu, un es arī mudinu prezidentu Trampu iesaistīties dialogā," Li sacīja žurnālistiem preses konferencē savā rezidencē.
Tramps, cenšoties atjaunot saikni, ko, kā viņš apgalvo, izveidojis ar Kimu savā pirmajā prezidentūras termiņā, pagājušajā mēnesī žurnālistiem paziņoja, ka plāno vēl šogad tikties ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu.
Ir svarīgi sadzīvot ar Kimu, sacīja Tramps, norādot, ka Phenjanai tagad ir 57 ļoti spēcīgi kodolieroči. Seula uzskata, ka to skaits ir no 80 līdz 120.
Ziemeļkoreja nav skaidri atbildējusi uz Trampa izteiktajiem piedāvājumiem.
Li piektdien sacīja, ka Dienvidkoreja turpina "sākotnējos koordinācijas pasākumus", lai veicinātu dialogu starp Ziemeļkoreju un ASV, piebilstot, ka tikšanās "joprojām ir grūti realizējama, bet nav neiespējama".
"Es nevaru ar pilnu pārliecību pateikt, cik liela ir šāda iespēja, taču ir skaidrs, ka mums jāpieliek visas iespējamās pūles, lai šo iespēju pārvērstu realitātē," sacīja Dienvidkorejas prezidents.