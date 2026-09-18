“Nopietnāki uzbrukumi, iespējami cilvēku upuri”: Sārts brīdina par Krievijas hibrīdkara eskalāciju Eiropā
Pēdējās dienās ārvalstu medijos arvien biežāk parādoties ziņām par iespējamiem Krievijas plānotiem uzbrukumiem Eiropas valstīm, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts pieļauj, ka tas varētu liecināt par jaunas izlūkinformācijas nonākšanu Rietumvalstu rīcībā. Viņaprāt, Krievija varētu būt pieņēmusi lēmumu intensificēt jau notiekošo hibrīdkaru Eiropā.
Sārts sociālajā tīklā “X” norāda, ka pēdējās dienās ārvalstu medijos atkal parādījušās ziņas par Krievijas plānotiem uzbrukumiem Eiropas valstīm. Viņš atzīmē, ka tiek runāts par hibrīduzbrukumiem, par kuriem iepriekš brīdinājušas arī Latvijas amatpersonas. Vienlaikus Sārts piebilst, ka, viņaprāt, jēdziens “hibrīduzbrukumi” nav precīzākais apzīmējums pašlaik notiekošajam.
Pēdējās dienās ārvalstu medijos atkal parādījušās ziņas par 🇷🇺 plānotiem uzbrukumiem Eiropas valstīm. 1. Tiek runāts par hibrīduzbrukumiem( piekrītu, šis vārds nav labs raksturojums notiekošajam), par ko ir brīdinājušas arī 🇱🇻amatpersonas⬇️— Jānis Sārts (@janis_sarts) September 18, 2026
Eksperts uzskata, ka šādu ziņu pastiprināta parādīšanās publiskajā telpā, visticamāk, varētu būt saistīta ar jaunas izlūkinformācijas pieejamību. “Tā kā hibrīdkarš Eiropā jau notiek, šis iezīmē Krievijas lēmumu to intensificēt,” raksta Sārts.
Viņa vērtējumā tas varētu nozīmēt nopietnākus uzbrukumus, mazāku piesardzību to īstenošanā un arī risku, ka šādu darbību rezultātā varētu būt cilvēku upuri.
Kā vēstīts, NATO novērojusi būtisku Krievijas hibrīduzbrukumu pieaugumu. Pērn pret alianses dalībvalstīm reģistrēti vairāk nekā 200 šādi incidenti, neskaitot ikdienas kiberuzbrukumus.
Aliansē norāda, ka uzbrukumi kļūst gan biežāki, gan nopietnāki. Krievija cita starpā izspiego kritisko infrastruktūru un loģistikas ķēdes. Vienlaikus Latvijas drošības iestādes un NBS uzsvērušas, ka pašlaik tieša militāra apdraudējuma Latvijai nav, taču jārēķinās ar iespējamām hibrīdām provokācijām.
Vienlaikus SAB uzsvēra, ka plaša mēroga konvencionāla Krievijas uzbrukuma iespējamība Baltijas valstīm pašlaik ir ļoti zema, jo lielākā daļa Krievijas militāro resursu joprojām ir iesaistīti karā Ukrainā.