Krievijā sākas parlamenta "vēlēšanas".
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Šodien 08:16
Krievijā sākas trīs dienu balsošana Valsts domes vēlēšanās
Krievijā piektdien sākas balsošana Valsts domes vēlēšanās, kas Putina vara gados plaši izplatīto falsifikāciju, opozīcijas un mediju vajāšanas dēļ kļuvušas par farsu, turklāt pat šajā balsošanas izrādē, baidoties no jebkādām neapmierinātības izpausmēm, Kremlis opozīcijai piedalīties aizliedzis.
Balsošana ilgs trīs dienas un noslēgsies svētdien.
Puse deputātu tiek ievēlēta pēc partiju sarakstiem, puse - vienmandāta apgabalos.
Sākotnēji varasiestādes dalībai vēlēšanās bija reģistrējušas arī vienīgās pretkara partijas "Jabloko" sarakstu, taču vēlāk tas ar tiesas lēmumu tika liegts.
Daži "Jabloko" kandidāti startē vienmandāta apgabalos.
Ārzemēs mītošie opozicionāri Jūlija Navaļnaja un Maksims Kacs aicināja vēlētājus vienmandāta apgabalos balsot par spēcīgāko kandidātu, kas nav partijā "Vienotā Krievija". "Jabloko" šo ideju kritizēja un ieteica balsot ar sabojātu biļetenu.