Mazāks par mājas kaķi - zinātnieki pēc vairāk nekā 100 gadiem atklāj jaunu savvaļas kaķu sugu
Bolīvijā zinātniekiem izdevies atklāt līdz šim nezināmu savvaļas kaķu sugu. Dzīvnieks ir mazāks par daudziem mājas kaķiem, turklāt ceļš līdz neparastajam atklājumam sācies jau pirms vairākiem gadiem.
Jaunajai sugai dots nosaukums Leopardus tilcayo. Pieaudzis dzīvnieks ir tikai aptuveni 45 centimetrus garš un sver ap 1,3 kilogramiem. Atklājums ir īpašs arī tāpēc, ka tā ir pirmā jaunā Dienvidamerikas kaķu suga, kas zinātniski aprakstīta vairāk nekā gadsimta laikā.
Stāsts sākās jau pirms teju desmit gadiem, kad kāda vietējā ģimene Bolīvijā dzīvnieku nodeva savvaļas dzīvnieku aprūpes centram. Sākotnēji tika uzskatīts, ka tas pieder kādai no jau zināmajām mazo savvaļas kaķu sugām, tomēr tā neparastais izskats piesaistīja pētnieku uzmanību.
Turpmākie pētījumi un ģenētiskās analīzes atklāja būtiskas atšķirības no citām radniecīgām sugām. Rezultātā pētnieki secināja, ka viņu priekšā visu šo laiku bijis līdz šim nezināmas sugas pārstāvis.
Pašlaik šis kaķis ir vienīgais zināmais Leopardus tilcayo pārstāvis, kas dzīvo cilvēku aprūpē. Pētnieki Bolīvijas mežos izvieto fotolamatas, cerot atrast citus sugas pārstāvjus un noskaidrot, cik plaša ir to populācija savvaļā.