Somija Baltijas jūrā gatavojas scenārijam, kas kļuvis par “jauno normu”
Maskās tērpti vīri no helikoptera nolaižas uz kuģa klāja, pārņem kontroli pār apkalpi un pārmeklē telpu pēc telpas. Šādu operāciju Somijas līcī ceturtdien izmēģinājušas Somijas varasiestādes, gatavojoties iespējamiem zemūdens infrastruktūras sabotāžas gadījumiem Baltijas jūrā, kas notiek arvien biežāk.
Mācībās piedalījās Somijas krasta apsardze, policija un bruņotie spēki. To uzdevums bija pēc iespējas ātrāk pārņemt kontroli pār kuģi, kas varētu būt saistīts ar elektrības vai telekomunikāciju kabeļu un citas kritiskās infrastruktūras bojāšanu. Somijas krasta apsardzes komandieris Ilja Iljins norāda, ka pēdējo gadu incidentu dēļ gatavība šādiem notikumiem reģionā kļuvusi par “jauno normu”.
Aizdomas var radīt, piemēram, kuģis, kas, šķērsojot zemūdens kabeļa atrašanās vietu, pēkšņi maina ātrumu vai kursu. Somijas amatpersonas norāda, ka reakcijas ātrums pēdējos gados būtiski uzlabojies. Ja pirmajos incidentos aizdomīgie kuģi tika cauri sveikā, tad nesenākajos gadījumos tos izdevies pārtvert dažu stundu laikā.
Lai gan vairāki līdzšinējie zemūdens infrastruktūras bojājumi bijuši saistīti ar kuģu vilktiem enkuriem, Somija gatavojas arī daudz nopietnākiem scenārijiem. Starp tiem ir apzināta sabotāža, izmantojot ūdenslīdējus, mini zemūdenes vai zemūdens robotus ar sprāgstvielām.
Somijas valdība vienlaikus vēlas paplašināt robežsardzes pilnvaras, lai tā varētu apturēt un pārbaudīt kuģus, kas, iespējams, kuģo bez valsts piederības vai izmanto viltotu karogu. Plašākas pilnvaras paredzētas arī gadījumiem, kad aizdomas rada bezpilota zemūdens transportlīdzekļi.