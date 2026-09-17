Krievijas triecienā Kijivas noliktavai iznīcinātas Latvijas ziedotāju sarūpētās lietas
Krievijas dronu un raķešu triecienā Kijivā pilnībā iznīcināta Ukrainas pirmās lēdijas Olenas Zelenskas labdarības fonda noliktava. Tajā atradās arī Latvijas organizācijas “Ziedot.lv” sarūpētā palīdzība, kas bija paredzēta Ukrainas iedzīvotājiem, vēsta Latvijas Televīzija.
Noliktavā sadeguši ģeneratori, sadzīves tehnika, medicīnas aprīkojums, kā arī izdedžos ir redzami datori Ukrainas skolēniem, kas bija pirkti par Latvijas ziedotāju naudu, bet Ukrainā tos nogādāja "Ziedot.lv".
Labdarības organizācijas "Ziedot.lv" vadītāja Rūta Dimanta skaidroja, ka gaisa uzlidojumu laikā Ukrainas bērni var turpināt mācīties no mājām un patvertnēm, kā arī jau ir pazemes skolas. Viņa uzsvēra, ka neatņemama izglītības sastāvdaļa Ukrainā patlaban ir tieši datori.
Dimanta aicina Ukrainu atbalstīt vēl vairāk, īpaši tāpēc, ka tuvojas ziema. "Un skatoties, kas šodien notiek Saeimā. Par asiņaino graudu aizliegumu. Mums nevajag sagaidīt, lai arī šeit, "ziedot" birojā nokristu raķetes. Mums ir jāizdara spiediens uz Krieviju un tās izolāciju, nesadarboties. Aicinu ienākt "Ziedot.lv" portālā, atrast laiku, 5, 10, 15 eiro. Tuvojas ziema. Terors turpināsies," mudināja labdarības organizācijas vadītāja.
Zelenskas fonda noliktavā glabājās palīdzība, ko fonds bija saņēmis no partneriem, lai tālāk nodotu bērniem, ģimenēm un iestādēm dažādos Ukrainas reģionos. Zelenskas fondā Latvijas Televīzijai teica, ka jau tiek plānots, kā turpināt darbu un pēc iespējas ātrāk sasniegt tos, kam nepieciešama palīdzība.