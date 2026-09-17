Vien dažus kilometrus no Polijas robežas nograndis spēcīgs sprādziens; gaisā paceļ iznīcinātājus
Ukrainā netālu no Polijas robežas ceturtdien noticis jauns dronu uzbrukums. Polijas premjerministrs Donalds Tusks paziņojis, ka netālu no Dorohuskas robežšķērsošanas punkta, visticamāk, uzbrukts degvielas uzpildes stacijai un nograndis spēcīgs sprādziens.
Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs norādījis, ka uzbrukums noticis dažus kilometrus no abu valstu robežas, taču Polijas gaisa telpa nav šķērsota. Polijas bruņoto spēku novērošanas sistēmas fiksējušas arī bezpilota lidaparātu, kas no Ukrainas puses tuvojies Polijas robežai. Tas, visticamāk, bijis reaktīvais trieciendrons, kas vai nu notriekts Ukrainas teritorijā, vai tur sasniedzis savu mērķi.
Krievijas uzbrukumu Ukrainai dēļ ceturtdienas rītā Polijas pilsētās Žešovā un Ļubļinā tika iedarbināta gaisa trauksme, bet iedzīvotāji aicināti meklēt drošu patvērumu. Polija drošības nolūkos gaisā pacēla arī F-16 iznīcinātājus. Aptuveni stundu vēlāk tika paziņots, ka gaisa apdraudējums ir beidzies.
Šis nav pirmais dronu uzbrukums šajā apkaimē pēdējo dienu laikā. Svētdien vairāki Krievijas droni uzbruka Ukrainas teritorijai netālu no Jahodinas–Dorohuskas robežšķērsošanas punkta. Šajā apvidū uzbrukumā tika skarts arī pasažieru vilciens, kas bija ceļā no Kijivas uz Varšavu.