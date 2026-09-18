Bijusī Somijas premjerministre komentējusi Krievijas triecienu, kas apturēja viņas vilcienu no Kijivas: "Es varu atgriezties Somijā un justies drošībā"
Bijusī Somijas premjerministre kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma Ukrainu apmeklējusi aptuveni desmit reizes. Viņa stāsta, ka šajā braucienā gaisa trauksmju bijis vairāk nekā jebkurā iepriekšējā vizītē, turklāt Krievijas drons trāpījis vilcienam, kas līdzās viņas vilcienam devās Polijas robežas virzienā.
Sanna Marina kopš 2022. gada februāra daudzkārt devusies uz Kijivu un atpakaļ – ziemā, vasarā un rudenī. Trešdien Lisabonā konferencē "Book 2.0", dažas dienas pēc atgriešanās no 2026. gada septembrī notikušās Jaltas Eiropas stratēģijas konferences, bijusī Somijas premjerministre sacīja, ka šis brauciens bijis atšķirīgs.
"Šī bija pirmā reize, kad pamanīju tik daudz dronu trauksmju," viņa sacīja. "Man šķiet, iepriekšējā reizē, kad viesojāmies, bija tikai viena raķešu trauksme. Tagad Kijivā, šajā starptautiskajā sanāksmē, es nekad iepriekš nebiju redzējusi tik daudz trauksmju laikā, kad notiek starptautiska tikšanās un tur uz vietas lielā skaitā ir pārstāvētas arī ASV".
Klauvējieni pulksten 5 no rīta
Marina ar vilcienu devās atpakaļ uz Poliju, kad dronu draudi sasniedza viņas vilciena vagonu.
“Pulksten 5 no rīta pie durvīm kāds pieklauvēja un teica, ka mums jāevakuējas no vilciena. Es ātri apģērbos un tad redzēju, kas notiek. Taču kaut kādu iemeslu dēļ mēs tomēr varējām turpināt ceļu, tāpēc evakuācija nenotika,” viņa sacīja.
Citā vilcienā, kas devās pa to pašu maršrutu, situācija bija citāda.
“Cits vilciens, kas arī devās uz Poliju, tika evakuēts vairākas reizes. Tam arī trāpīja drons, turklāt pavisam netālu nokrita arī raķete.”
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Šis uzbrukums 13. septembrī skāra pasažieru vilciena lokomotīvi netālu no Polijas robežas, Jahodinas robežšķērsošanas vietā Volīnijas apgabalā.
Ukrainas valsts dzelzceļa uzņēmums "Ukrzaliznytsia" paziņoja, ka Krievijas drons, iespējams, bija mērķēts uz diplomātisko vilcienu, kurā atradās vairāku ES valstu drošības padomnieki un bijušie Eiropas līderi, tostarp bijušais Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons.
Diplomātiskais vilciens no stacijas bija devies agrāk nekā plānots, jo personāls reāllaikā pielāgoja vilcienu kustību. Uzbrukuma laikā citā vilcienā robežšķērsošanas vietā atradās arī bijušais CIP direktors Deivids Petreuss.
Marina bija piesardzīga un neapgalvoja, kādi bijuši Krievijas mērķi.
“Es nezinu, kādi bija motīvi. Varbūt tas bija vienkārši negadījums, viņi mēģināja trāpīt degvielas uzpildes stacijai vai kaut kam citam? Tāpēc es nezinu, kādi bija motīvi.”
Tajā pašā naktī netālu no Jahodinas robežšķērsošanas vietas patiešām tika trāpīts degvielas uzpildes stacijai, izraisot plašu ugunsgrēku.
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Brīdinājums Eiropai
Marina varēja secināt, ka piesardzība, ko viņa bija novērojusi iepriekšējo vizīšu laikā, vairs nav jūtama.
“Man šķiet satraucoši, ka vairs nav tādas atturības, lai neveiktu uzbrukumus laikā, kad Kijivā atrodas starptautiski pārstāvji.”
Viņa to uztvēra kā vēstījumu visiem, kas atbalsta Ukrainu, un savus izteikumus Lisabonā formulēja kā brīdinājumu Eiropai.
“Manuprāt, Putins cenšas dot signālu: ja jūs atbalstāt Ukrainu, mēs jūs bombardēsim. Runa ir par baiļu radīšanu. Mums uz to nevajadzētu atbildēt ar bailēm, bet gan ar apņēmību.”
Krievija mērķtiecīgi uzbrūk Ukrainas dzelzceļam. Saskaņā ar "Ukrzaliznytsia" datiem 2025. gadā Krievijas spēki dzelzceļa infrastruktūrai uzbrukuši aptuveni 1200 reižu – vairāk nekā iepriekšējos divos gados kopā.
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Krievija pakāpeniski mainījusi mērķus, no sliežu ceļiem un stacijām pievēršoties pašiem vilcieniem. Kopš 2022. gada nogalināti aptuveni 40 dzelzceļa darbinieki. Kopš marta sākuma vilcieniem vidēji tiek veikti aptuveni seši uzbrukumi dienā.
Kāpēc Rietumi pēkšņi ir sasniedzami
Rietumu reģioni ilgu laiku tika uzskatīti par drošākiem, jo tie atradās tālu no frontes. Divas izmaiņas tos padarījušas sasniedzamus Krievijas spēkiem, un tas, ko Marina pamanīja šajā braucienā, ir abu šo izmaiņu rezultāts.
Pirmā ir vadības darbības rādiuss. Krievijas dronus reāllaikā vada tikai tā dēvētajā "sarkanajā zonā" pie robežas un frontes, un vēl nesen šī zona nesniedzās līdz Ukrainas rietumiem.
Krievija to paplašināja, uzstādot signālu retranslatorus uz torņiem un ēku jumtiem Baltkrievijā, tādējādi pastiprinot "Shahed" dronu vadības signālus pietiekami tālu, lai tie sasniegtu Kijivu, Rivni un Volīniju.
Ukrainas hakeri šo tīklu atklāja 2026. gada februārī, un līdz jūnijam prezidents Volodimirs Zelenskis deva Baltkrievijas līderim Aleksandram Lukašenko nedēļu laika, lai demontētu retranslatorus no torņiem pie robežas, brīdinot – ja Baltkrievija to nedarīs, Ukraina to izdarīs pati.
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Krievija arī izmantojusi no Baltkrievijas palaistus signāla retranslācijas balonus, kas dreifē gaisā un palīdz uzturēt saikni ar droniem.
Otra izmaiņa ir ātrums. Līdz 2026. gada vidum Ukrainas pārtvērējdroni bija iemācījušies notriekt aptuveni pusi no uzbrūkošajiem "Shahed" droniem, salīdzinot ar aptuveni 10% ziemā. Tāpēc Krievija pievērsās reaktīvajai piedziņai.
Reaktīvais "Geran-4" izstrādāts lidošanai ar ātrumu līdz 500 kilometriem stundā – vairākas reizes ātrāk nekā droni ar virzuļdzinējiem, ko Ukraina trīs gadu laikā bija iemācījusies pārtvert.
Reaktīvie "Geran" droni tagad veido lielu un arvien pieaugošu daļu no Krievijas nakts uzbrukumiem. Lielākajam modelim "Geran-5" tiek piedēvēts darbības rādiuss līdz 1000 kilometriem – pietiekami, lai sasniegtu Varšavas apkārtni no Krievijas pie robežas izveidotajām dronu bāzēm.
Tas, ka diplomātiskajam vilcienam tikai divus kilometrus no Polijas robežas gandrīz trāpīja Krievijas drons, parāda šādu spēju darbības rādiusa galējo rietumu robežu.
“Tā ir privilēģija”
Marina sacīja, ka vilcienā nav jutusi bailes, un pati uzsvēra atšķirību starp savu situāciju un Ukrainas iedzīvotāju pieredzi.
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"Ukrainas cilvēki dzīvo bailēs katru dienu. Es varu atgriezties Somijā un būt drošībā kopā ar savu ģimeni. Manuprāt, tā ir privilēģija."
Viņa sacīja, ka atgriezīsies Ukrainā.
"Es nejutos iebiedēta vai nobijusies un noteikti atgriezīšos."