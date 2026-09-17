Krievija robežšķērsošanas punktos ar Baltijas valstīm un Poliju atvērs vēlēšanu iecirkņus.
Pasaulē
Šodien 14:39
Balsošanai Krievijas Valsts domes vēlēšanās iecirkņus atvērs arī pie Latvijas robežas
Maskava ceturtdien paziņojusi, ka robežšķērsošanas punktos ar Poliju un trim Baltijas valstīm atvērs vēlēšanu iecirkņus balsošanai tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās.
Piektdien Krievijā sākas balsošana Valsts domes vēlēšanu farsā, kas ilgs trīs dienas.
Krievijas vēlēšanu komisijas vadītāja Ella Panfilova paziņoja, ka Maskava atvērs pie robežšķērsošanas punktiem desmit vēlēšanu iecirkņus, kuros varēs nobalsot Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā dzīvojošie Krievijas pilsoņi.
Četri no šiem iecirkņiem atradīsies Krievijas kontrolētajā Kēnigsbergas (Karaļauču) apgabalā, kas robežojas ar Poliju un Lietuvu.
Pieci iecirkņi tiks atvērti Krievijas Pleskavas apgabalā, kas robežojas ar Latviju un Igauniju, bet vēl viens - Ļeņingradas apgabalā, kas robežojas ar Igauniju.
Citās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs vēlēšanu iecirkņi tiks atvērti diplomātiskajās pārstāvniecībās.