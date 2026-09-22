Par lētu atvaļinājumu nāksies aizmirst? Aviobiļetēm prognozē ievērojamu cenu kāpumu
Tuvākajās desmitgadēs aviopasažieriem var nākties saskarties ar ievērojamu biļešu cenu kāpumu, jo Eiropas un pasaules aviācijas nozarei tiek izvirzītas arvien stingrākas vides prasības.
Saskaņā ar jaunākajiem klimata ziņojumiem un ekspertu brīdinājumiem oglekļa dioksīda emisiju samazināšana radīs papildu izmaksas vairāku simtu eiro apmērā, kuras aviokompānijas, visticamāk, pārliks uz pasažieru pleciem.
Šie ieteikumi ir tieši saistīti ar plāniem būvēt trešo skrejceļu Londonas Hītrovas lidostā. Pēc ekspertu aplēsēm, pašreizējos apstākļos šāda lidostas paplašināšana neatbilst valsts klimata mērķiem, tāpēc aviācijas nozarei būtu jāuzņemas finansiāla atbildība par radīto vides piesārņojumu, vēsta "The Guardian".
Kā cenu pieaugums ietekmēs pasažierus?
Plānotie klimata pasākumi paredz, ka aviokompānijas segs izmaksas, kas saistītas ar to radīto oglekļa emisiju samazināšanu un kompensēšanu. Tas nozīmē pāreju uz videi draudzīgāku degvielu, efektīvāku lidmašīnu izmantošanu un finansējumu tehnoloģijām, kas ļauj uztvert un izvadīt oglekļa dioksīdu no atmosfēras.
Pēc Padomes aprēķiniem, biļešu cenas varētu pieaugt šādi:
- Īsie lidojumi Eiropā: turp un atpakaļ biļete, piemēram, uz Alikanti Spānijā, līdz 2050. gadam varētu kļūt par aptuveni 175 eiro dārgāka.
- Tālie lidojumi: turp un atpakaļ lidojums no Eiropas uz Ņujorku līdz 2050. gadam varētu maksāt gandrīz par 470 eiro vairāk.
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Eksperti gan uzsver, ka tās ir tikai prognozes un iespējamais cenu kāpums notiktu pakāpeniski nākamo 25 gadu laikā.
Nozare brīdina, ka lidojumi var kļūt mazāk pieejami
Aviācijas nozares pārstāvji pauduši bažas par šiem priekšlikumiem. Organizācijas "Airlines UK" izpilddirektors Tims Aldersleids brīdinājis, ka straujš aviobiļešu cenu pieaugums miljoniem cilvēku varētu padarīt ikgadēju atvaļinājuma ceļojumu finansiāli nepieejamu.
Tajā pašā ziņojumā norādīts, ka lielu daļu starptautisko lidojumu veic salīdzinoši neliela cilvēku grupa, kas lido bieži. Lai gan īpašs nodoklis tā dēvētajiem biežajiem lidotājiem pagaidām netiek tieši ieteikts, Padome aicina šo aspektu ņemt vērā turpmākajā politikā, lai cilvēkiem, kuri lido galvenokārt atvaļinājuma laikā, netiktu uzlikts nesamērīgi liels finansiālais slogs.
Lēmums par lidostas paplašināšanas plāniem un jaunajām vides prasībām tagad ir valdības ziņā. Tai būs jārod līdzsvars starp ekonomisko izaugsmi un valsts saistībām klimata jomā.