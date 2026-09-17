Varšavā atbild uz Putina palīga draudiem iznīcināt Poliju "divās līdz trīs dienās"
Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis paziņojis, ka Krievijā nepareizi izprot spēku samēru Eiropā, tādēļ Kremlis riskē, draudot Polijai.
Sikorskis intervijā Polijas radio reaģēja uz Krievijas diktatora Vladimira Putina palīga Nikolaja Patruševa publiskajiem draudiem, vēsta "WP Wiadomości".
15. septembrī Patruševs paziņoja, ka gadījumā, ja Polija iesaistīsies militārā konfliktā ar Krieviju, Maskava esot gatava izmantot "visu tās rīcībā esošo spēku un līdzekļu arsenālu". Viņš sacīja, ka šādā gadījumā "Polijas valstiskums pārstās pastāvēt divu vai trīs dienu laikā".
Putina palīgs arī apgalvoja, ka "speciālās militārās operācijas" laikā – tā Krievijā dēvē karu pret Ukrainu – Krievijas bruņotie spēki "neizmanto visu savu potenciālu".
Patruševs šādi komentēja Sikorska iepriekš izteikto vērtējumu par Polijas un NATO militāro pārākumu pār Krievijas armiju.
Turpinot šo savstarpējo diskusiju, Sikorskis paziņoja, ka Krievijā nepareizi izprot spēku samēru Eiropā, tādēļ Kremlis riskē, draudot Polijai.
"Krievijas ģenerāļi mums ar kodolieročiem draud jau 20 gadus. Taču, kā liecina Ukrainas pieredze, šīs priekšrocības ir grūti izmantot. Ja Krievija varētu atrisināt šo karu ar kodolšantāžas palīdzību, tā jau būtu to izdarījusi," sacīja ministrs.
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Jauns.lv jau vēstīja, ka Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis YES konferencē Kijivā paziņoja, ka Krievijas tieša uzbrukuma gadījumā Polijai un tās sabiedrotajiem būtu ievērojams militārais pārsvars un Krievijas armiju varētu ātri sakaut.
"Ja Krievija mums uzbruktu un mēs rīkotos bez ierobežojumiem, domāju, ka mēs to diezgan ātri pārvarētu. Mums ir milzīgs pārsvars gaisa spēkos. Runa, šķiet, ir par aptuveni 2500 lidmašīnām," sacīja Polijas ārlietu ministrs.
Pēc viņa teiktā, šāds pārsvars saglabātos arī bez tiešas ASV iesaistes.
Pēc tam Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zaharova arī asi reaģēja uz Sikorska paziņojumu, ka NATO būtu pārāka gaisa spēkos un konflikta gadījumā spētu sakaut Krieviju.
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Vērtējot spēku samēru, Polijas ārlietu ministrs īpaši uzsvēra alianses pārākumu gaisa spēkos.
Tādējādi ar vārdu "mēs" Sikorskis šajā kontekstā domāja NATO, nevis tikai Poliju.