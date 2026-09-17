Krievija Melnajā jūrā uzbrukusi civilajam kuģim, nogalinot kapteini
17. septembrī Krievijas drons uzbrucis civilajam kuģim, kas devās uz kādu no Ukrainas ostām un kuģoja zem Tanzānijas karoga.
Par to vēsta Ukrainas Jūras ostu administrācija.
Administrācija oficiāli apstiprinājusi, ka jaunā Krievijas uzbrukuma rezultātā ir bojāgājušais un vairāki cietušie.
"Uzbrukumā gāja bojā kuģa kapteinis, bet vēl trīs apkalpes locekļi tika ievainoti," teikts paziņojumā.
Pašlaik tiek noskaidrota informācija par kuģa stāvokli pēc Krievijas uzbrukuma.
"Izsakām līdzjūtību bojāgājušā ģimenei un tuviniekiem. Novēlam ievainotajiem pēc iespējas ātrāku atveseļošanos," piebilda Ukrainas Jūras ostu administrācijas preses dienests.
Administrācija arī vērsa starptautiskās sabiedrības uzmanību uz to, ka Krievija nepārtrauc uzbrukumus Ukrainas ostām, ostu infrastruktūrai un civilajiem tirdzniecības kuģiem. Tas rada nopietnus draudus gan cilvēkiem, gan starptautiskajai kuģniecībai Melnajā jūrā.
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"Sagaidām pienācīgu starptautiskās sabiedrības reakciju un turpmāku koordinētu rīcību, lai stiprinātu civilās kuģniecības aizsardzību un starptautisko loģistikas maršrutu drošību," teikts paziņojumā.
Uz jauno Krievijas uzbrukumu reaģējis arī Odesas apgabala administrācijas vadītājs Oļehs Kipers. Viņš apstiprināja kuģa kapteiņa bojāeju un vēl trīs apkalpes locekļu ievainošanu.
"Apzinātie Krievijas uzbrukumi Ukrainas ostām un civilajiem tirdzniecības kuģiem vēlreiz apliecina, ka agresorvalsts rupji pārkāpj starptautisko humanitāro tiesību normas, apdraudot cilvēku dzīvību un starptautiskās kuģniecības drošību," rakstīja Kipers.