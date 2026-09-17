Lavrovs un viņa mīļākā regulāri dodas atpūtas braucienos kopā ar Putina "sievasmāti"
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs un viņa mīļākā Svetlana Poļakova vairākkārt devušies atpūtas braucienos uz ārvalstīm kopā ar Ļubovu Kabajevu – Krievijas diktatora Vladimira Putina iespējamās dzīvesbiedres māti.
Par to 17. septembrī ziņoja izdevums "Agentstvo", atsaucoties uz vēl nepublicētu izdevuma "Projekt" izmeklēšanu.
Žurnālisti pētīja Krievijas varas pārstāvju savstarpējās saites, kā arī viņu saiknes ar lielajiem uzņēmējiem. Šim nolūkam cita starpā tika izmantoti dati no robežšķērsošanas datubāzes.
Saskaņā ar žurnālistu rīcībā esošo informāciju Ļubova Kabajeva, Sergejs Lavrovs un Svetlana Poļakova divas reizes kopā apmeklējuši Horvātiju – 2017. un 2018. gadā. Savukārt 2021. gadā viņi kopā devušies arī uz Turciju.
Šiem braucieniem tika izmantotas dārgas biznesa klases privātās lidmašīnas. Saskaņā ar izmeklēšanā minēto informāciju vienu no šīm lidmašīnām regulāri izmantoja Maskavas futbola kluba CSKA prezidents Jevgeņijs Giners.
Dažos lidojumos viņiem pievienojās arī uzņēmēju Vitālija Maščicka un Aleksandra Čigirinska ģimenes.
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Agentstvo norāda, ka žurnālisti tādējādi pievērsuši uzmanību Lavrova un Putina iespējamās dzīvesbiedres mātes saiknēm ar lielajiem uzņēmējiem, kuri, iespējams, varējuši finansēt dārgos ārvalstu braucienus.
Poļakova un Kabajeva ceļojušas arī bez Lavrova
Žurnālisti apgalvo, ka Svetlanu Poļakovu un Ļubovu Kabajevu saista draudzīgas attiecības. Viņas divas reizes kopā lidojušas uz Itāliju – 2016. un 2018. gadā. Šajos braucienos izmantota lidmašīna, ar kuru lido arī bijušā Krievijas prezidenta Borisa Jeļcina meita Tatjana Jumaševa.
2019. gadā Poļakova un Kabajeva kopā apmeklēja Horvātiju. Šajā braucienā viņām pievienojās arī Putina iespējamās dzīvesbiedres jaunākā māsa Leisana Kabajeva.
Lavrovs – jaunākie izteikumi
Atsevišķi žurnālisti pievērsuši uzmanību tam, cik ilgi Sergejs Lavrovs ieņem Krievijas ārlietu ministra amatu. Viņš ir vienīgais Krievijas valdības loceklis, kurš savā amatā atrodas jau 22 gadus.
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Turklāt pirms Krievijas Valsts domes vēlēšanām, kas sāksies 19. septembrī, Lavrovs kļuvis par vienu no partijas Vienotā Krievija vēlēšanu saraksta līderiem.
Nesen Lavrovs piedraudēja Eiropai, paziņojot, ka gadījumā, ja sāktos tās karš ar Krieviju, tas būtu "ļoti īss".