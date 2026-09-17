VIDEO: Ukrainas aizstāvji ar vienu triecienu pie Rostovas iznīcinājuši sešus okupantu lidaparātus
Naktī uz 17. septembri Ukrainas Aizsardzības spēki veica gaisa triecienu militārajam lidlaukam netālu no Rostovas pie Donas, iznīcinot vairākas Krievijas armijas lidmašīnas un helikopterus.
Ukrainas Aizsardzības spēki trieciena laikā militārajam lidlaukam Rostovas apgabalā Krievijā naktī uz 17. septembri iznīcinājuši vienu lidmašīnu "An-12", divas lidmašīnas "An-26" un trīs helikopterus. Par to savā kontā sociālajā tīklā "X"paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Ukrainas prezidents norādīja, ka triecienu militārajam lidlaukam Rostovā pie Donas veikusi Ukrainas Drošības dienesta (SBU) speciālo operāciju vienība.
Pēc Zelenska teiktā, iznīcināta viena militārā transporta lidmašīna An-12, divas militārā transporta lidmašīnas An-26 un trīs helikopteri, kuru konkrētais tips nav zināms.
SBU precizēja, ka pēc gaisa trieciena "Rostova pie Donas-Centrālais" lidlauka lidmašīnu un helikopteru stāvvietā izcēlies plašs ugunsgrēks, kam sekoja detonācija.
Operāciju veikuši SBU Speciālo operāciju centra "Alfa" speciālisti, izmantojot tālas darbības rādiusa bezpilota lidaparātus.
Tikmēr Rostovas apgabala gubernators Jurijs Sļusarjs paziņojis, ka uzlidojumā cietusi arī elektropārvades tīkla apakšstacija un četros pilsētas rajonos pārtraukta elektroapgāde, taču cietušo neesot.
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Ukrainas prezidents arī paziņoja, ka naktī uz 17. septembri Ukrainas spēki uzbrukuši naftas pārstrādes rūpnīcai "Slavņeftj-JANOS" Krievijas Jaroslavļas apgabalā.
Šo operāciju kopīgi veikuši SBU, Ukrainas Bezpilota sistēmu spēki, Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde (HUR) un Ārējās izlūkošanas dienests.
Pēc uzbrukuma Jaroslavļas naftas pārstrādes rūpnīcā izcēlies plašs ugunsgrēks.
Ukrainas ģenerālštābs ziņo, ka cietusi naftas sākotnējās apstrādes iekārta.
"Slavņeftj-JANOS" ir viena no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, un tās jauda ir aptuveni 15 miljoni tonnu naftas gadā.
Rūpnīca ražo benzīnu, dīzeļdegvielu, aviācijas degvielu, mazutu, bitumu un citus produktus, cita starpā nodrošinot Krievijas armijas vajadzības.
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Zelenskis pateicās Ukrainas karavīriem un pauda pārliecību, ka tālas darbības triecieni galu galā piespiedīs Vladimiru Putinu izvēlēties mieru.
Tikmēr Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā naktī uz ceturtdienu virs 20 Krievijas reģioniem un okupētās Krimas notriekti 641 ukraiņu lidrobots.
Cik bezpilota lidaparātu nav izdevies notriekt, krievu varasiestādes, kā ierasts, neziņo, taču eksperti lēš, ka mērķi sasniedz 10% līdz 15% lidrobotu.