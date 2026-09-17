Slovākijā izcēlies ugunsgrēks rūpnīcā, kas ražo Ukrainas aizsardzības spēkiem paredzētu munīciju
Slovākijas tiesībsargi noskaidro ugunsgrēka iemeslus rūpnīcā "ZVS Holding" Sninas pilsētā, kas ražo dažāda veida munīciju un šāviņus.
Slovākijā, Sninas pilsētā, izcēlies ugunsgrēks rūpnīcā "ZVS Holding", kas ietilpst "Czechoslovak Group" (CSG) holdingā. Uzņēmums ražo dažāda veida munīciju, vēsta Slovākijas izdevums "Novinky".
Ugunsgrēks "ZVS Holding" rūpnīcā izcēlās trešdien, 16. septembrī. Sninas pašvaldība aicināja iedzīvotājus netuvoties notikuma vietai un bez īpašas nepieciešamības neiziet no mājām.
Visi uzņēmuma darbinieki tika evakuēti, neviens cilvēks nav cietis. Ugunsgrēku izdevies lokalizēt aptuveni divu stundu laikā.
Pēc sākotnējās informācijas, ugunsgrēks izcēlies uz kādas ražotnes jumta remontdarbu laikā, kurus veica ārējs uzņēmums. Tiesībsargi sākuši incidenta izmeklēšanu un noskaidro ugunsgrēka cēloni. Oficiālas versijas pagaidām nav izvirzītas.
"ZVS Holding" ir lielākais munīcijas ražotājs Slovākijā. Bratislava Ukrainai piegādā munīciju un šāviņus uz komerciāliem nosacījumiem.
Slovākijas prezidents Peters Pelegrīni 2026. gadā paziņoja, ka munīcijas piegāžu apjoms Kijivai tiks palielināts.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
2025. gada nogalē "ZVS Holding" parakstīja pamatnolīgumu ar Slovākijas Aizsardzības ministriju par munīcijas piegādi 58 miljardu eiro vērtībā septiņu gadu laikā.
Uzņēmuma produkciju Ukrainai iegādājas arī citas valstis.
Pēdējo gadu laikā Krievija pret Eiropu īsteno diversiju kampaņu, rīkojot uzbrukumus aizsardzības rūpniecības uzņēmumiem un loģistikas centriem. Dedzināšanu un diversiju virkne, ko papildina kiberuzbrukumi un regulāri Krievijas dronu veikti NATO valstu gaisa telpas pārkāpumi, Eiropai rada principiāli jaunu izaicinājumu, kuram tā izrādījusies tikai daļēji gatava.