Brazīlijā notver sērijveida slepkavu sieviešu drēbēs. Iespējams, viņš nogalināt sācis jau 13 gadu vecumā
Brazīlijā arestēts vīrietis, kuru tur aizdomās par 16 cilvēku noslepkavošanu nieka triju mēnešu laikā. Notveršanas brīdī viņš bija ģērbies sieviešu drēbēs un uzvilcis parūku. Pats viņš apgalvo, ka nogalinājis 80 cilvēkus, sākot slepkavot jau 13 gadu vecumā.
33 gadus vecais Žorlans Lopess da Silva tika arestēts svētdien 48 stundas ilgušās policijas operācijas rezultātā valsts ziemeļaustrumu Paraibas štatā. Policija uzskata, ka kopš maija beigām viņš nogalinājis 16 cilvēkus.
Domājams, lai apmuļķotu policiju, da Silva nēsāja kleitu, parūku, sieviešu sandales un saulesbrilles, kā arī bija nolakojis nagus. Kopā ar viņu bija 2 gadus vecs bērns, kurš nav viņa bērns. Likumsargi bēgli atpazina, ka uz brīdi atkailinājās viņa krūšu daļa, atklājot tetovējumu, vēsta izdevums “People”, atsaucoties uz Brazīlijas izdevumiem “O Globo” un “IG Último Segundo”
Vietējie mediji vēsta, ka da Silva policistiem paziņojis, ka slepkavot sāka jau 13 gadu vecumā, nogalinot tēvu, bet turpmāko 20 gadu laikā par viņa upuriem kļuvuši 80 cilvēki. Pēc viņa norādes policijai izdevies atrast vismaz vienu līķi.