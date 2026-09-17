NATO izjaukusi noslēpumainu Krievijas operāciju: kas ir Norvēģijai piederošais Svalbāras arhipelāgs, kas satrauc pat Somiju?
Pievienojoties Francijas paplašinātās kodolatturēšanas iniciatīvai, Somija nosūta Maskavai signālu. Arktikā Krievijas spiediens pastiprinās, īpaši ap Svalbāru – stratēģiski nozīmīgu arhipelāgu, kur NATO nesen izjaukusi noslēpumainu operāciju, kas bija vērsta pret svarīgiem zemūdens kabeļiem.
Somija 14. septembrī atbalstīja Francijas priekšlikumu par paplašinātu kodolatturēšanu Eiropā, kļūstot par desmito Eiropas valsti, kas pievienojusies Francijas kodolvairoga iniciatīvai.
Francija kopā ar Lielbritāniju ir viena no divām Eiropas valstīm, kuru rīcībā ir kodolieroči. Francijas iniciatīva paredz citu Eiropas valstu dalību Francijas kodolatturēšanas sistēmā, taču bez iespējas dalīties lēmuma pieņemšanā – galīgais lēmums paliek Francijas prezidenta ziņā.
Tas ir spēcīgs signāls no Helsinkiem – pieaugot Krievijas radītajiem draudiem, eiropieši cenšas rīkoties kopīgi. Krievijas spiediens īpaši jūtams Arktikā, vēsta izdevums "BFM Business".
Šo spriedzi ilustrē Svalbāra – ārkārtīgi stratēģiski nozīmīgs Norvēģijas arhipelāgs, kurā Krievijas zemūdenes nesen veikušas slepenu operāciju. Šī teritorija nākotnē varētu kļūt par tiešas Krievijas un NATO konfrontācijas vietu.
Svalbāra galvenā sala ir Špicbergena. Arhipelāgs atrodas starp Grenlandi un Norvēģiju, starp Barenca jūru un Ziemeļu Ledus okeānu. Tas atrodas tikai aptuveni 1300 kilometru attālumā no Ziemeļpola, padarot to stratēģiski ļoti nozīmīgu.
Pēdējās dienās kļuvis zināms, ka pagājušā gada pavasarī tur norisinājusies ārkārtīgi sensitīva Krievijas zemūdens operācija, kuru NATO tikai ar grūtībām izdevies izjaukt.
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Alianse konstatējusi, ka Krievijas GUGI vienības – Krievijas struktūra, kas specializējas dziļūdens operācijās, – netālu no Svalbāras jūras dzelmē testēja slepenu tehnoloģiju. Tā spēj padarīt zemūdens kabeļus nefunkcionējošus, vienlaikus būtiski apgrūtinot sabotāžas veicēja identificēšanu.
Uz notikuma vietu devās Lielbritānijas, Norvēģijas un ASV kuģi. Krievi saprata, ka ir pamanīti, un pārtrauca mācības.
Krievijas flote turpina trenēt diversijas operācijas pret Eiropas militārajiem un civilajiem objektiem. Kārtējos “vingrinājumus” Krievijas zemūdenes mēģinājušas veikt Norvēģijā, netālu no Svalbāras arhipelāga.
Krievijas Galvenās dziļūdens izpētes pārvaldes zemūdeņu mērķi bija divi zemūdens kabeļi, kas savieno pasaulē lielākās polārās sauszemes satelītu stacijas SvalSat 150 antenas.