Saniknotie Pidingtonas iedzīvotāji nobalso par izstāšanos no Lielbritānijas
Pidingtonas ciema iedzīvotāji Oksfordšīrā ar pārliecinošu balsu vairākumu nolēmuši par izstāšanos no Lielbritānijas, saniknoti par kādu valdības lēmumu.
Otrdien notikušajā referendumā 285 iedzīvotāji nobalsoja par Lielbritānijas pamešanu, 26 balsoja pret, viens biļetens bija sabojāts, teikts trešdienas paziņojumā par balsojuma rezultātiem.
Balsojumu bija organizējuši aktīvisti, lai iedzīvotāji varētu paust savu attieksmi pret valdības plāniem netālajā bijušajā Aizsardzības ministrijas objektā Bisteras pilsētā izmitināt līdz 1256 vīriešu dzimuma patvēruma meklētājus vecumā no 18 līdz 65 gadiem — 3,5 reižu vairāk nekā ciema iedzīvotāju. 2021. gada tautskaites dati liecina, ka Pidingtonā dzīvo tikai 358 iedzīvotāji.
Pidingtonas pagasta padomes deputāts Džo Māršals sacīja, ka ciemats savai jaunajai “firstistei” varētu ievēlēt vadītājus un pat ieviest personas apliecības. Jautāts, cik tālu ciemats varētu iet savā neatkarības kampaņā, Māršals sacīja, ka tas atkarīgs no Lielbritānijas valdības gatavas ieklausīties. Viņš piebilda, ka galvenais mērķis ir mudināt līdzīgi rīkoties arī citas neapmierinātās kopienas, vēsta BBC.
Kaut gan referendumam nav juridiska spēka, tā ir jaunākā liecība aizvien lielākai spriedzei valstī sakarā ar migrācijas problēmu, ko īpaši veicina pa Lamanšu laivās no Francijas pastāvīgi ieplūstošā nelegālo imigrantu straume.
Lielbritānijas premjerministrs Endijs Bērnems paziņojis, ka saprot ciemata iedzīvotāju “spēcīgās emocijas”, tomēr visā valstī esot jānodrošina taisnīga pieeja. “Vienīgais, kas jādara, ir jāsamazina šie skaitļi – jāsamazina robežu šķērsojošo cilvēku skaits,” viņš sacīja. “Un tas ir ievērojami samazinājies. Tagad tas ir zemākajā līmenī pēdējo septiņu gadu laikā.” “Mēs arī solījām cilvēkiem pārtraukt viesnīcu izmantošanu bēgļu un patvēruma meklētāju izmitināšanai, un šis solījums ir jāpilda. Domāju, ka lielākā daļa cilvēku teiktu – jā, tas tiešām ir jāturpina. Tāpēc ir jāpieņem sarežģīti lēmumi. Runa ir par taisnīgumu visā valstī. Es nesaku, ka tikai vienai valsts daļai vai vienai kopienu grupai būtu jāuzņemas viss šis slogs.”
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Savukārt ēnu kabineta iekšlietu ministrs Kriss Filps paziņoja, ka balsojumam vajadzētu būt valdības “modinātājzvanam”. Šonedēļ Pidingtonu apmeklējušais Filps uzsvēra, ka tā iedzīvotāji “sūta vēstījumu visas valsts vārdā”. “Visai valstij ir apnicis, ka nelegālajiem imigrantiem tiek ļauts ieceļot mūsu valstī un viņi tiek izmitināti – viesnīcās, dzīvokļos vai militārajos objektos.”
Taču britu kultūras ministre Liza Nendija uzskata, ka migrantu izmitināšanas Bisterā plāna pārskatīšana nebūtu taisnīga. “Alternatīva būtu lūgt kopienām, kurās vietējo iedzīvotāju skaits jau ir četrkāršojies, uzņemties vēl lielāku slogu – un, manuprāt, tas būtu ļoti netaisnīgi.”
Lielbritānijas Iekšlietu ministrija iepriekš paziņojusi, ka valdība slēdz viesnīcas, kurās tiek izmitināti patvēruma meklētāji, solot šo procesu pabeigt līdz 2029. gadam. Paredzams, ka tas nodokļu maksātājiem ļaus ietaupīt vairāk nekā vienu miljardu mārciņu patvēruma meklētāju atbalsta izmaksās. Ministrija arī norādījusi, ka cenšas patvēruma meklētājus taisnīgi izmitināt visā valstī.