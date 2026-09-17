ASV Kongress nosūta Trampam likumprojektu par plašām sankcijām pret Krieviju
ASV Kongress ir pieņēmis likumprojektu par plašām sankcijām pret Krieviju, lai izdarītu spiedienu tās kara pret Ukrainu dēļ, un nosūtījis to parakstīšanai ASV prezidentam Donaldam Trampam.
Republikāņu vadītais Kongresa apakšnams Pārstāvju palāta trešdien pieņēma šo likumprojektu ar 262 balsīm par un 159 pret, nodrošinot galīgo Kongresa apstiprinājumu būtiskākajiem ASV likumdevēju pasākumiem pret Krieviju kopš Trampa atgriešanās prezidenta amatā.
Likumprojektu jau augustā pieņēma Kongresa augšpalāta Senāts ar 86 balsīm par un 11 pret. Tramps jau ir pateicis, ka parakstīs šo likumprojektu, kas tādējādi iegūs likuma spēku.
Jaunās sankcijas ir vērstas pret Krievijas enerģētikas un aizsardzības nozarēm, diktatoru Vladimiru Putinu un citām augstākajām amatpersonām, kā arī Maskavas tankkuģu "ēnu floti", kas tiek izmantota Rietumvalstu noteikto sankciju apiešanai.
Tās arī piešķir Trampam pilnvaru noteikt muitas tarifus līdz 100% apmērā lielākajiem Krievijas naftas un gāzes pircējiem, starp kuriem ir Indija un Ķīna, lai samazinātu Maskavas ieņēmumus, ar kuriem tiek finansēts karš.
Šī pilnvara tomēr radīja neparastu šķelšanos starp demokrātiem, kas pārsvarā atbalsta Ukrainu, bet ir pret lielāku pilnvaru piešķiršanu Trampam tirdzniecības jomā.
Desmitiem demokrātu atbalstīja šo likumprojektu, pārvarot pretestību no dažu republikāņu puses, kuri iebilda pret sankcijām kā neatbilstošām brīvā tirgus un ekonomiskas neiejaukšanās principiem.
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Sankciju atbalstītāji uzskata, ka ir vajadzīgs skarbāks ekonomiskais spiediens uz Krieviju, jo tās pilna mēroga iebrukums Ukrainā ilgst jau piekto gadu un nav paredzams mierīgs atrisinājums tuvākajā laikā.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis bija aicinājis ASV Kongresu pieņemt sankciju paketi, sakot, ka ir vajadzīgs lielāks spiediens, lai piespiestu Maskavu uz sarunām.
Likumprojekta atbalstītājs republikāņu senators Lindsijs Greiems, kurš jau kopš 2025. gada aprīļa centās panākt tā pieņemšanu, nomira šī gada jūlijā.
Trešdienas balsojums notika neilgi pirms tam, kad Pārstāvju palātas kongresmeņi atstās Vašingtonu, lai piedalītos novembrī paredzēto vidustermiņa vēlēšanu kampaņā.