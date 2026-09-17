"Varbūt viņi tevi nošaus": Kanādas premjers atstāsta Trampa teikto
Laikā, kad ASV un Kanādas attiecības aizvien vairāk pasliktinās pēc ASV prezidenta Donalda Trampa sāktā tirdzniecības kara, Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs raksturoja abu valstu attiecības ar savdabīgu atgadījumu Baltajā namā.
Piedaloties investīciju samitā “Canada Investment Summit”, Kārnijs otrdien atcerējās savu pērnā gada vizīti Baltajā namā. “Mark, es gribu tev iedot kaut ko patiešām īpašu,” Kārnijs stāstīja, atdarinot Trampam raksturīgo žestikulēšanu. “Tik īpašu, Mark, tik īpašu.”
“Es atvēru kastīti, un tur bija šī lielā zelta atslēga. Es teicu: “Oho, prezidenta kungs, tas ir fantastiski.” Viņš teica: “Jā, tā ir Baltā nama atslēga. Vienkārši paņem to, un viņi tevi ielaidīs.” Un tad viņš piebilda: “Varbūt viņi tevi nošaus,”” klausītājiem smejoties, stāstīja Kārnijs.
“Un tas savā ziņā raksturo mūsu attiecības. Tādas ir Kanādas un ASV attiecības – Kanādā tu saņem atslēgu un vari nākt iekšā, bet ASV tevi var nošaut,” pajokoja premjers. “Tas bija ļoti jauki. Man ir abas atslēgas, un esmu ļoti pateicīgs – Donald, ja tu klausies, es tiešām esmu ļoti pateicīgs. Tas bija ļoti jauks žests. Viņš ir ļoti labs namatēvs,” piebilda Kanādas premjers. “Lai būtu pilnīgi skaidrs – ja mēs jums iedosim Kanādas atslēgu, mēs jūs nešausim. Mēs jūs laipni sagaidīsim.”
Pirmā pieminētā atslēga bija Kārnija dzimtās pilsētas Fortsmitas atslēga Kanādas Ziemeļrietumu Teritorijās, kuru viņš savulaik saņēma, turp atgriezies kā Kanādas Bankas vadītājs. “Fortsmitā neslēdz durvis, tādēļ nezinu, kāds no [atslēgas] labums, taču tas bija ļoti jauks žests… emocionāls brīdis,” viņš atzina.
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Pirms kļūšanas 2025. gada martā par Kanādas premjerministru, viņš piecarpus gadus vadīja Kanādas Banku, bet pēc tam gandrīz septiņus gadus Anglijas Banku.
“Canada Investment Summit” ir Kārnija centieni piesaistīt Kanādai miljardiem dolāru lielu kapitālu un ieinteresēt visas pasaules investorus. Tas ir daļa no viņa ambiciozā mērķa nākamo piecu gadu laikā piesaistīt investīcijas viena triljona dolāru apmērā, vēsta “Toronto City News”.
Kanādas un ASV attiecības būtiski pasliktinājušās kopš Trampa atgriešanās Baltajā namā 2025. gada janvārī, kad viņš sāka noteikt augstus muitas tarifus plašam Kanādas preču klāstam. Pagājušajā mēnesī abu kaimiņvalstu tirdzniecības sarunas izjuka, jo Kārnijs atteicās piekrist prasībām, kas, pēc viņa teiktā, ierobežotu Kanādas suverenitāti. Pēc tam Tramps noteica 50% muitas tarifus Kanādas precēm aptuveni 20 miljardu dolāru vērtībā, savukārt Kanāda atbildēja ar līdzvērtīgiem pretpasākumiem, no 8. septembra nosakot tarifus ASV precēm 27,6 miljardu dolāru vērtībā. Kopš tā laika ASV ir paziņojušas arī par papildu ierobežojumiem Kanādas precēm.
Konflikts saasinājās vēl vairāk pēc tam, kad Eiropas Savienība pieļāva iespēju, ka Kanāda varētu kļūt par ES asociēto dalībvalsti. Uz to Tramps 16. septembrī piedraudēja ES noteikt jaunus muitas tarifus, ES ideju nodēvējot par “naidīgs rīcību”, bet Kanādu ierasti noķengājot kā “briesmīgu tirdzniecības partneri”. Pirms tam, lai Kanādai ieriebtu, viņš Ontārio ezeru pārdēvēja par Amerikas ezeru.