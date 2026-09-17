ASV atsaka Abasam vīzu ANO Ģenerālās asamblejas apmeklēšanai
ASV ir atteikušas Palestīniešu pašpārvaldes prezidentam Mahmudam Abasam iebraukšanas vīzu ANO Ģenerālās asamblejas apmeklēšanai Ņujorkā nākamajā nedēļā, trešdien pavēstīja informēts ziņu avots.
Atsevišķā paziņojumā, kurā Abass nebija nosaukts vārdā, ASV Valsts departaments pavēstīja, ka atteiks vīzas Palestīnas Atbrīvošanas organizācijas (PAO) biedriem un Palestīniešu pašpārvaldes amatpersonām "saistībā ar viņu nespēju veikt reformas, pretēji savām saistībām pret ASV, un viņu turpinātām darbībām, kas grauj izredzes uz mieru".
Informēts avots ziņu aģentūrai AFP apstiprināja, ka šis lēmums attiecas arī uz Abasu.
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija tāpat rīkojās arī pērn, kad Abass, kurš bija regulāri apmeklējis ANO Ģenerālo asambleju, bija spiests to uzrunāt ar videokonferences starpniecību.
Valsts departaments savā paziņojumā trešdien pavēstīja, ka PAO un Palestīniešu pašpārvalde "atkal nav izpildījušas savas saistības".
"Tas ietver starptautisko organizāciju darbību ierosināšanu un atbalstīšanu, kuras grauj iepriekšējās saistības un ir pretrunā tām," teikts Valsts departamenta paziņojumā.
Vašingtona arī apsūdzēja šīs organizācijas, ka tās "veic darbības Izraēlas-palestīniešu konflikta internacionalizēšanai, tostarp caur Starptautisko krimināltiesu (SKT) un Starptautisko tiesu (ICJ), mēģina apiet sarunas ar cenšanos panākt vienpusēju atzīšanu, un turpina maksāt pabalstus teroristiem un glorificēt teroraktus un teroristus publiskos paziņojumos un skolu mācību grāmatās".