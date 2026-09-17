Tramps nosauc Kanādas iespējamo asociēto dalību ES par “smieklīgu” un draud ar tarifiem
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien draudēja noteikt jaunus muitas tarifus Eiropas Savienībai (ES), ja tā ļautu Kanādai kļūt par ES asociēto dalībvalsti.
Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena trešdien bija izteikusies, ka Kanāda varētu kļūt par pirmo ES asociēto dalībvalsti, lai gan šāds statuss vēl nepastāv.
Tramps sacīja, ka šāda ideja var būt "naidīgs akts", un draudēja uz to atbildēt ar jaunu tarifu noteikšanu ES.
"Ja tas ir labs nodoms, tad ir jauki. Ja tas ir slikts nodoms, tad mēs uzliksim ļoti smagus tarifus Eiropai," sacīja Tramps. Viņš piebilda, ka ASV arī varētu apturēt tirdzniecību ar ES dažās jomās.
Tramps nosauca izredzes Kanādai pievienoties ES par "smieklīgām" un sacīja, ka šī valsts ir bijusi "briesmīga tirdzniecības partnere".
Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs ir apsveicis ES "priekšlikumu" par "daudz stiprāku, ambiciozāku aliansi nākotnē", teikts viņa biroja paziņojumā, gan tieši nepieminot asociēto dalību.
Kanādas premjers šonedēļ bija sacījis, ka viņa valsts grib izveidot "unikālu aliansi" ar ES. Tomēr ES līgumos vēl nepastāv asociētā dalība šajā valstu blokā.
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Kārnijam ir mērķis padziļināt attiecības ar ES, kas ir otrā lielākā Kanādas tirdzniecības partnere, jo tirdzniecības attiecības ar Otavas lielāko ekonomisko partneri ASV ir kļuvušas saspīlētas Trampa otrās prezidentūras laikā.