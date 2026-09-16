Mazā Noa meklēšana Lielbritānijā noslēgusies traģiski
Brantemā trešdienas pēcpusdienā traģiski noslēdzās vairāk nekā diennakti ilgusī trīsgadīgā Noa Vudsa meklēšana – aptuveni 320 metrus no vietas, kur zēns pēdējo reizi redzēts, policijas ūdenslīdēji dīķī atrada bērna līķi.
Lai gan oficiāla identifikācija vēl nav veikta, likumsargi uzskata, ka tas varētu būt kopš otrdienas pazudušais trīsgadīgais Noa Vudss. Zēns, kurš bija daļēji nedzirdīgs un nerunāja, otrdien ap pulksten 15.00 pazuda no Branthamas ciemata rotaļu laukuma. Stundu pirms pazušanas Noa bija redzams videonovērošanas kameru ierakstos, minētajā vietā spēlējoties.
Policija norāda, ka viņš kopā ar radinieku pēc tam rotaļu laukumu esot pametis, taču abi kādā brīdī pašķīrās. Noa esot aizskrējis pa šķērsielu jauna dzīvojamo māju rajona virzienā un pazudis no redzesloka. Zēna radinieks par notikušo informēja policiju un ciematā tika sākta plaša meklēšanas operācija, kurā piedalījās Safolkas policija, krasta apsardze, ugunsdzēsības un glābšanas dienests, mediķi, meklēšanas helikopteri un citi dienesti. Palīgā ieradās arī aptuveni 1300 brīvprātīgo, daži no viņiem bija mērojuši ceļu pat no Hempšīras un Birmingemas.
Trešdien meklēšanā iesaistījās arī policijas specializētie ūdenslīdēji. Pēcpusdienā viņi pārmeklēja vietējo dīķi, kas atrodas aptuveni 320 metru attālumā no vietas, kur Noa pēdējo reizi redzēts. Vēlāk policijas pārstāvis Toms Pīrss paziņoja, ka ūdenslīdēji dīķī atraduši bērna līķi.
“Oficiāla identifikācija vēl nav veikta, taču Noa Vudsa ģimene ir informēta par šo notikumu,” viņš sacīja.
Policija bērna nāves apstākļus pašlaik neuzskata par aizdomīgiem, tomēr tie vēl tiek skaidroti. “Mūsu domas ir kopā ar Noa ģimeni un visiem, kuri viņu pazina,” norādīja Pīrss, aicinot sabiedrību cienīt zēna tuvinieku tiesības uz privātuma. Viņš arī pateicās visiem, kas bija ieradušies palīdzēt zēna meklēšanā. “Arī es esmu vecāks, tāpēc pilnībā saprotu, kādēļ cilvēki vēlējās palīdzēt,” sacīja Pīrss. “Šāda atsaucība raksturo Safolkas cilvēku spēcīgo kopības izjūtu un sirsnību, kas padara šo grāfisti par tik īpašu vietu.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Viena no brīvprātīgajām, divu bērnu māte Džesika Gammonsa, meklēšanā piedalījās, neraugoties uz to, ka bija gaidībās. Viņas dēlam, tāpat kā Noam, bija trīs gadi. “Es visu laiku domāju – ja tas būtu mans dēls, es vēlētos, lai palīdzētu ikviens, kurš to spēj,” viņa sacīja. “Tā ir tik skumja situācija. Es nespēju pārtraukt par viņu domāt.”
Kad tika paziņots par bērna līķa atrašanu, daudzi cilvēki, kas bija palīdzēja Noa meklēšanā nespēja valdīt asaras. “Šis nebija iznākums, uz kādu mēs cerējām,” no Brantemas ziņoja BBC korespondente Čārlija Džounsa.