Lavrovs piedraud Eiropai ar “ļoti īsu” karu
Trešdien, Eiropas valstīm arvien aktīvāk apspriežot savas aizsardzības stiprināšanu pret iespējamu Krievijas agresiju, Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs piedraudēja Eiropai ar “ļoti īsu” karu.
Laikā, kad Krievija aizvien aktīvāk izvērš hibrīdoperācijas Eiropā, Lavrovs Krievijas valsts ziņu aģentūrai pauda sekojošo: “Ja Eiropa uzbruks Krievijai, tas būs pavisam cits karš, un tas būs ļoti īss".
Lavrovs atkārtoja arī Krievijas vadoņa Vladimira Putina iepriekš pausto brīdinājumu – ārvalstu militāro spēku izvietošanu Ukrainā Maskava uzskatīšot par kara pieteikumu Krievijai. Vairākas Ukrainas sabiedrotās Eiropā ir apspriedušas iespēju pēc kara beigām izvietot valstī starptautisku kontingentu, kas varētu kļūt par daļu no Ukrainai paredzētajām drošības garantijām, lai atturētu Krieviju no turpmākiem uzbrukumiem savai kaimiņvalstij.
Runājot par iespējamu kara izbeigšanu, Lavrovs norādīja, ka jebkuram risinājumam jāparedz Kremļa sākotnēji izvirzīto “speciālās militārās operācijas” mērķu sasniegšana. Tāpat Lavrovs arī atkārtoti vainoja Rietumu politiku Krievijas iebukumā Ukrainā.
Polija un NATO pret Krieviju
Lavrova izteikumi sekoja Kremļa pārstāvja Nikolaja Patruševa draudiem Polijai. Otrdien Patruševs apgalvoja, ka Polijas valstiskums militāras sadursmes gadījumā ar Krieviju beigtu pastāvēt divu vai trīs dienu laikā. “Ja Polija sāks militāru darbību pret Krieviju, mūsu valsts izmantos visu tās rīcībā esošo spēku un līdzekļu arsenālu,” paziņoja Patruševs, piebilstot, ka Varšava pēc tam pārstātu pastāvēt.
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Viņa draudi bija atbilde uz Polijas ārlietu ministra Radoslava Sikorska izteikumiem ikgadējā Eiropas stratēģijas konferencē, kas 12. un 13. septembrī notika Kijivā. “Ja Krievija mums uzbruktu un mēs vairs necīnītos ar sasietām rokām, domāju, ka mēs Krieviju sakautu diezgan ātri,” konferencē sacīja Sikorskis.
Polijas ārlietu ministrs savu vērtējumu pamatoja ar NATO gaisa spēku pārākumu. Pēc viņa aplēsēm, alianses Eiropas dalībvalstu rīcībā ir aptuveni 2500 militāro lidmašīnu, kas tām dotu ievērojamas priekšrocības pār Krieviju.