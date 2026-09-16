Tramps draud neatvērt Kenedija centru, ja uz ēkas neparādīsies viņa vārds
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka Kenedija centrs – viena no nozīmīgākajām Vašingtonas kultūras iestādēm – varētu netikt renovēts un atvērts, ja uz tā ēkas nebūs izvietots viņa vārds.
Otrdien, 15. septembrī, Kenedija centra valde nobalsoja par ievērojamās kultūras iestādes tūlītēju slēgšanu. Centra vadība lēmumu pamatoja ar ēku kompleksa slikto tehnisko stāvokli, norādot, ka pagaidu slēgšana ļaus novērst arvien pieaugošos drošības riskus. Sev piederošajā sociālajā tīklā "Truth Social" Tramps pavēstīja, ka valde, kurā darbojas viņa sabiedrotie, par centra slēgšanu nobalsojusi gandrīz vienbalsīgi.
Tāpat Baltā nama saimnieks paziņojis, ka Kenedija centrs pēc slēgšanas netiks renovēts un no jauna atvērts, ja uz ēkas netiks izvietots viņa vārds. Viņš norādīja, ka no šā nosacījuma atteiksies tikai tad, ja tiesa atļaus šādu uzrakstu vai arī viņam nelabvēlīgo spriedumu atcels ASV Augstākā tiesa. “Ja lēmums būs negatīvs un Augstākā tiesa to neatcels, Kenedija centra rekonstrukcija un renovācija nenotiks,” paziņoja ASV prezidents.
2025. gadā Tramps iecēla valdē savus sabiedrotos, lai “atgrieztu to uz pareizā ceļa”
Tramps pārņēma kontroli pār Kenedija centru neilgi pēc atgriešanās Baltajā namā 2025. gadā. Viņš centra valdē iecēla savus sabiedrotos, solot iestādi “atgriezt uz pareizā ceļa” un atteikties no tā dēvētā “woke” satura. Kenedija centrs nosaukts 1963. gadā nogalinātā demokrātu prezidenta Džona Kenedija vārdā. Tomēr 2025. gada decembrī uz ēkas fasādes Kenedija vārdam tika pievienots arī Trampa vārds.
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Maija beigās tiesnesis Kūpers lika no ēkas, centra tīmekļvietnes un reģistrētajām preču zīmēm izņemt visas atsauces uz Trampu vai jebkuru citu personu, izņemot prezidentu Kenediju. Un jūnijā centra vadība paziņoja, ka tiesas lēmumu ir izpildījusi.
Vasarā valde nāca klajā ar jaunu ieceri – uz ēkas izvietot uzrakstu, kas godinātu Trampa ieguldījumu kultūras iestādes atjaunošanā. Valdes pārstāvji apgalvoja, ka centra finansiālā un tehniskā stāvokļa dēļ tikai Tramps spēj piesaistīt nepieciešamos līdzekļus un īstenot vērienīgu renovāciju. Tiesa arī šo ieceri noraidīja. Kenedija centrs iecerējis spriedumu pārsūdzēt. Centra sabiedrisko attiecību viceprezidente Roma Daravi paziņoja, ka iestāde centīsies panākt Trampa “vēsturiskā ieguldījuma” atzīšanu tās atjaunošanā.
Mākslinieki centru boikotē
Maijā tiesnesis uz laiku apturēja arī valdes ieceri slēgt Kenedija centru uz diviem gadiem. Viņš secināja, ka valde nav pienācīgi izvērtējusi slēgšanas iespējamās negatīvās sekas. Vienlaikus tiesa atļāva turpināt steidzamus ēkas remontdarbus un norādīja, ka neiebilstu pret jaunu lēmumu par slēgšanu, ja tas tiktu pieņemts pēc padziļinātas situācijas izvērtēšanas.
Kopš Kenedija centrs nonācis Trampa kontrolē, vairāki mākslinieki un kolektīvi atteikušies tajā uzstāties. To vidū ir arī populārā mūzikla "Hamilton" veidotāji. ASV mediji vēsta, ka būtiski sarukuši gan centra biļešu pārdošanas, gan ziedojumu apjomi. Sākotnēji centra valdei otrdien bija paredzēts izskatīt desmit priekšlikumus, kā ēkā vai tās nosaukumā pieminēt Trampu. Tomēr valde nobalsoja tikai par centra slēgšanu.