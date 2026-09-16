“Drauds konstitūcijai!" Populārs republikānis vēršas pret ASV aizsardzības ministru Hegsetu
Vašingtonā jau šonedēļ ASV Pārstāvju palātai būs jālemj par republikāņa Tomasa Mesija ierosinājumu sākt aizsardzības ministra Pīta Hegseta impīčmenta procedūru. Kongresmenis Mesijs ministru apsūdz smagos noziegumos un pārkāpumos, tostarp ASV karaspēka izmantošanā karā Irānā bez Kongresa atļaujas.
Kentuki štata politiķis ar savu priekšlikumu iepazīstināja Pārstāvju palātu 34 lapaspušu garā dokumentā, kurā Mesijs izvirzījis pret Hegsetu vairākas apsūdzības. Viens no galvenajiem pārmetumiem saistīts ar ASV bruņoto spēku iesaistīšanu karā Irānā bez Kongresa atļaujas. Mesija ieskatā Hegsets rīkojies veidā, kas ir “klajā pretrunā viņa amata pienākumiem un tiesiskuma principiem”.
Jāpiemin, ka Mesija ierosinātajai impīčmenta procedūrai galvenokārt ir simboliska nozīme. Republikāņiem pašlaik ir neliels vairākums abās Kongresa palātās, tādēļ maz ticams, ka partija nostāsies pret Trampa aizsardzības ministru. Tomēr ierosinājuma juridiskā forma paredz, ka Pārstāvju palātai tas tomēr būs jāizskata un par to jābalso vēl šonedēļ.
Republikāņiem tas ir nepatīkams pārbaudījums tikai dažas nedēļas pirms gaidāmajām ASV vidustermiņa vēlēšanām. Karš Irānā tāpat kā straujais degvielas cenu kāpums ASV negatīvi ietekmējis Trampa administrācijas popularitātes reitingus.
Jāpiemin, ka Mesijs jau iepriekš vairākkārt publiski nostājies arī pret ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas politiku. Turklāt Baltajā namā tas nav palicis nepamanīts. Pēc zaudējuma republikāņu priekšvēlēšanās [balsojums, kurā Republikāņu partijas vēlētāji izraugās savu kandidātu gaidāmajām vēlēšanām] Kentuki politiķim drīzumā nāksies pamest savu amatu, taču pirms aiziešanas viņš vēlreiz izaicinājis partijas vadību.
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