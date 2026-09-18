Šīs paradīzes salas smiltīm piemīt mistisks spēks: 99% tūristu par to pat nenojauš
Ja meklējat vietu pludmales atpūtai Eiropā, kur Atlantijas okeāna dzidrie ūdeņi satiekas ar maigi zeltainām smiltīm, bet vienlaikus vēlaties izvairīties no masu tūrisma trokšņa un kņadas, ideāla atbilde meklējama Madeiras arhipelāgā. Madeiras "jaunākais brālis" – Porto Santo sala – piedāvā unikālu iespēju baudīt mieru, siltumu un neatkārtojamu dabas vidi.
Atšķirībā no sava lielākā kaimiņa – Madeiras salas, kur dominē stāvas, klinšainas kraujas, Porto Santo daba ir dāsni apveltījusi ar plašu piekrasti. Salas dienvidu krastā stiepjas deviņus kilometrus gara nepārtraukta pludmale ar dabīgām zeltainām smiltīm, kas ir vienīgā šāda veida dabas pērle visā arhipelāgā.
Tomēr apmeklētāji šo garo pludmales joslu neuztver kā vienu veselumu – tā ir sadalīta vairākos posmos ar atšķirīgu raksturu, tostarp Penedu, Cabesu da Ponta, Calheta, Fontinha, Pedras Pretas un Ribeiro Salgado. Daudzi no šiem pludmales posmiem lepni nes starptautisko kvalitātes zīmi "Zilais karogs".
Īpaša uzmanība pievērsta arī pieejamībai – cilvēkiem ar kustību traucējumiem un īpašām vajadzībām vislabākie apstākļi radīti Ponta da Fontinha pludmales zonā, raksta "beyondmadeira.com".
Dziedinošās smiltis un neliels veselības tūrisms
Porto Santo smiltis nav tikai skaists skats acīm. Salas smalkās, zeltainās smiltis ir bagātas ar minerāliem un karbonātiem, ko izmanto ortopēdisku un reimatisku slimību, kā arī locītavu sāpju mazināšanai. Tradicionālā ārstēšana ar smiltīm paredz ķermeņa daļu pārklāšanu ar siltām smiltīm uz 30–60 minūtēm, kas palīdz minerāliem uzsūkties un mazināt spriedzi locītavās.
Klimats un labākais laiks apmeklējumam
Porto Santo valda sauss, silts un īpaši stabils mikroklimats, kas nodrošina vienu no garākajiem pludmales atpūtas periodiem visā Portugālē – no pavasara līdz pat vēlam rudenim. Jūras ūdens šeit ir mierīgs, dzidrs un patīkami silts, radot ideālus apstākļus peldēšanai un ūdens sporta veidiem.
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Smiltis ar mistisku spēku: kas padara Porto Santo pludmali tik īpašu?
Kas padara šo, no pirmā acu uzmetiena, parastu zeltaino pludmales joslu tik neparastu, ka to uzskata par vienu no unikālākajiem dabas kūrortiem pasaulē? Atbilde slēpjas senā dabas fenomenā, ko dēvē par psammoterapiju jeb ārstēšanu ar karstām smiltīm, un šīs metodes iedarbība ir zinātniski pētīta.
- Mirušo koraļļu un sarkano aļģu mantojums: Porto Santo smiltis nav parastas silīcija vai akmens drupatas, bet galvenokārt sastāv no mikroskopiskiem organiskiem jeb biogēniem karbonātiem (fosilizētām sarkanajām aļģēm un gliemežvākiem). Tas padara smilšu graudus īpaši mīkstus, plakanus un tādus, kas labi pieķeras ādai.
- Īpaši augsta minerālvielu koncentrācija: zinātnieki noskaidrojuši, ka smiltis satur lielu daudzumu kalcija, magnija, stroncija, sēra un citu mikroelementu.
- "Dabīgās zāles", kas uzsūcas caur ādu: kad cilvēks tiek apbērts ar saules sakarsētām smiltīm (aptuveni 40–42 °C temperatūrā), ķermenis sāk nedaudz svīst. Ķermeņa siltums un sviedri izšķīdina smiltīs esošās minerālvielas, kas caur ādas porām nonāk audos.
- Atvieglojums locītavām un muskuļiem: šo unikālo ārstēšanu ar smiltīm reģionā gadsimtiem ilgi izmanto reimatisma, artrīta, locītavu sāpju, osteoporozes un muskuļu sasprindzinājuma mazināšanai. Runā, ka pat futbola leģenda Krištianu Ronaldu un daudzi citi vadošie sportisti esot apmeklējuši salu, lai tieši ar šīm zeltainajām smiltīm ārstētu muskuļu traumas.
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Vēsturiskie atklājumi un aktīvā atpūta
Lai gan galvenais salas pievilcības faktors ir nesteidzīgais dzīves ritms un iespēja atpūsties pludmalē, arī kultūras un sporta cienītāji šeit atradīs sev aizraujošas nodarbes.
Vila Baleira iespaidi: burvīgajā salas galvaspilsētā var pastaigāties pa mājīgām ieliņām, apskatīt baznīcu, kas rotāta ar tradicionālajām zili baltajām portugāļu keramikas flīzēm (azulejo), kā arī apmeklēt muzeju, kas atrodas bijušajā Kristofora Kolumba mājā.
Niršana un piedzīvojumi jūrā: piekrastē esošie nogrimušie kuģi piedāvā lieliskas iespējas niršanai un Atlantijas okeāna krāšņās zemūdens pasaules iepazīšanai.
Kā nokļūt?
Porto Santo lieliski piemērota gan kā atsevišķs ceļojuma galamērķis, gan kā aizraujošs turpinājums ceļojumam uz Madeiru. No Madeiras galvaspilsētas Funšalas ostas līdz salai var nokļūt aptuveni 2,5 stundās ar prāmi vai tikai 25 minūtēs ar lidmašīnu. Daudzi ceļotāji salu apmeklē vienas dienas ekskursijas laikā, taču, lai gūtu pilnvērtīgāku pieredzi, ieteicams šeit palikt vismaz dažas dienas.