Šoigu nopietnas problēmas ar Putinu: kaimiņi ziņo par savādiem kliedzieniem no viņa mājas
Bijušais Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu pēdējās nedēļās esot nonācis saspringtā situācijā pēc attiecību pasliktināšanās ar Vladimiru Putinu, vēsta "Telegram" kanāls "VČK-OGPU", atsaucoties uz saviem avotiem.
"Telegram" kanāla avoti norāda, ka Šoigu savrupnamā pie Rubļovas–Uspenskas šosejas agrās rīta stundās esot dzirdami trokšņi un kliedzieni, kā arī redzami biezi, asi dūmi.
Avoti apgalvo, ka notiekošā iemeslu esot izdevies noskaidrot ar mājas personāla palīdzību.
“Tur esot atvesti vairāki šamaņi, kuri tur arī dzīvo. Viņi agri no rīta veic rituālus ar bungām un citām lietām, vienlaikus dedzinot kādus smaržīgus augus,” vienu no sarunu biedriem citē izdevums.
Pagaidām neesot zināms, ko tieši šamaņi lūdz Šoigu labā un cik ilgi šādi rituāli varētu turpināties.
Cits avots apgalvo, ka bijušais aizsardzības ministrs pašlaik atrodoties ļoti nervozā stāvoklī un neredzot pazīmes, ka Putins pēc viņa aiziešanas no Aizsardzības ministrijas būtu viņam pilnībā "piedevis".
"Šoigu meitām neviens netraucē nodarboties ar budžeta projektiem. Taču viņš pats patiešām atrodas sarežģītos apstākļos, visur gaidot uzbrukumu sev," sacīja avots.
Vēl viens sarunu biedrs apgalvo, ka Šoigu saspringtais stāvoklis it kā uzjautrinot Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieku Dmitriju Medvedevu. Pēc viņa teiktā, attiecības starp Šoigu un Medvedevu joprojām esot ļoti sliktas un viņi, iespējams, pat pārstājuši viens otru sveicināt.
Šis stāsts iekļaujas plašākā kontekstā par baumām saistībā ar šamaņu praksi Krievijas elites vidū. Iepriekš mediji ziņoja, ka Putins un Šoigu vizīšu laikā Sibīrijā esot piedalījušies dažādos rituālos, bet Šoigu jau 2000. gadu vidū esot iepazīstinājis Putinu ar ragu vannu tradīciju.
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Šoigu pārliecināja Putinu, ka tā atjaunojot ādu, uzlabojot sirds un asinsvadu sistēmas darbību.
Kopš tā laika arī Putins veldzējas vannās ar briežu ragu ekstraktu.
Altaja briežu ragu ekstrakts šīm vannām tiek iegūts ar visai nežēlīgu metodi.
Pavasarī lieli staltbrieži sāk audzēt ragus un šajā periodā tie vēl nav pārkaulojušies un piepildīti ar asinīm. Lai iegūtu ragu ekstraktu, dzīvnieki tiek sasieti vai pakārti speciālās iekārtās, lai varētu viņiem nogriezt ragus. Barbariskā ragu zāģēšana notiek bez anestēzijas, bieži ar parastu metāla zāģi.
Žurnālists Mihails Zigars, atsaucoties uz Kremļa tuvumā esošiem avotiem, iepriekš arī stāstīja, ka Putins esot devies uz Tuvu un Mongoliju, lai konsultētos ar šamaņiem.