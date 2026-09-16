Lietuvā notriektais drons bijis Krievijas “Gerbera”; Nausēda atklāj iespējamo tā maršrutu
Lietuvā naktī uz otrdienu notriektais drons bija Krievijas bezpilota lidaparāts "Gerbera", kas, pēc visa spriežot, bijis ceļā, lai uzbruktu Ukrainai, taču Ukrainas elektroniskās kaujas sistēmas to novirzījušas no kursa, trešdien paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda.
"Pēc šobrīd pieejamās informācijas, tas bija bezpilota lidaparāts "Gerbera"," pēc Valsts aizsardzības padomes sēdes žurnālistiem sacīja Nausēda.
"Tā elektroniskie komponenti joprojām tiek analizēti," norādīja Nausēda.
Pēc prezidenta teiktā, šķiet, ka datus var atjaunot un tie varētu atklāt, no kurienes, kā un kādos apstākļos drons nonāca Lietuvā. "Visticamāk, tas nebija apzināts uzbrukums Lietuvai. Visticamāk, tas bija Krievijas bezpilota lidaparāts, kas bija paredzēts Ukrainai, bet ko Ukrainas elektroniskās kaujas sistēmas novirzīja no kursa, un tas nonāca mūsu valsts teritorijā, kur tika notriekts," sacīja Nausēda.
Jau ziņots, ka naktī uz otrdienu Lietuvā dislocētie NATO iznīcinātāji Kašadores rajonā notrieca no Baltkrievijas ielidojušu dronu, kura izcelsme un maršruts nav zināms. Ir noskaidrots, ka dronā bijušas sprāgstvielas, un Lietuvas sapieri tās neitralizēja pēc tam, kad tas tika notriekts.
Turpinoties Krievijas un Ukrainas karam, pēdējo mēnešu laikā Lietuvā vairākkārt ielidojuši droni, taču bezpilota lidaparāts valsts gaisa telpā notriekts pirmo reizi. Iepriekš droni notriekti Latvijā un Igaunijā. Parasti Baltijas valstu gaisa telpā ielido Ukrainas droni, kas devušies uzbrukumā mērķiem Krievijā, taču novirzīti no kursa ar Krievijas radioelektroniskā kara līdzekļiem.