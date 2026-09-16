VIDEO: "Maģars" publicē kadrus ar Krievijas armijas ģenerālmajora likvidēšanu; viņš ziņoja Putinam par pilnīgu Kostjantiņivkas "ieņemšanu"
Bezpilota sistēmu spēku (SBS) komandieris Roberts Brovdi ("Maģars") publicējis video no Krievijas 4. atsevišķās motorizēto strēlnieku brigādes komandiera ģenerālmajora Antona Gruņisa likvidēšanas.
Ukrainas Bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts "Maģars" Brovdi apstiprinājis Krievijas ģenerālmajora Antona Gruņisa likvidēšanu. Operācija notikusi 12. septembrī okupētajā Doneckas apgabala teritorijā.
Par to "Maģars" paziņoja sociālajos tīklos, publicējot kadrus ar triecienu pa vietu, kur atradās Krievijas ģenerālis.
Brovdi norādīja, ka Gruņis tika likvidēts Krievijas karaspēka izvietošanas vietā Doneckas apgabalā ar SBS 427. atsevišķās brigādes "Rarog" vienības "Putni" palīdzību.
"Maģars" atgādināja, ka šā gada jūlijā Gruņis ziņoja Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam par it kā pilnīgu Kostjantiņivkas ieņemšanu, pēc kā viņam piešķirts Krievijas varoņa tituls.
Putins iepriekš pozitīvi izteicās par ģenerāli: "Cilvēks ar lietuviešu uzvārdu, dzimis Kazaņā, karo izcili."
Pēc Brovdi teiktā, Gruņis kļuvis par jau septīto apstiprināto Krievijas brigādes, divīzijas vai armijas līmeņa komandieri, kuru likvidējuši Bezpilota sistēmu spēki.
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