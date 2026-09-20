Vīrietis par 32 tūkstošiem eiro nopērk māju vietā, kas kļuvusi nozīmīga NATO; ziemā saule tur spīd tikai 2,5 stundas
Īru galdnieka Džona Gibbonsa ceļš uz Somiju sākās pirms vairāk nekā 20 gadiem.
Pēc dzīves Rovaniemi – pilsētā Lapzemes reģionā – vīrietis pārcēlās stundu uz dienvidiem, uz Tervolas ciematu. Tur viņš iegādājās mājokli par 32 000 eiro.
Māja pieder pie tā dēvēto "rintamamiestalo" mājokļu kategorijas – vienkāršām, lētām un viegli uzturamām ēkām, kas tika būvētas pēc Otrā pasaules kara. "Šeit mājas var nopirkt praktiski par velti," norādīja Gibbons. Viņa mājā ir malkas krāsns un aka dārzā, un, ja notiktu "kaut kas līdzīgs apokalipsei", viņš apgalvo, ka kādu laiku spētu izdzīvot "ļoti labi", raksta "HotNews".
Lai gan reģions kļuvis par stratēģiski nozīmīgu vietu NATO un robeža ar Krieviju ir slēgta kopš 2023. gada, Somija jau deviņas reizes pēc kārtas atzīta par pasaules laimīgāko valsti Pasaules laimes ziņojumā. "Tur, kur es dzīvoju, nav noziedzības. Mums ir īsta vasara un īsta ziema. Tā ir maģiska vieta, tiešām tā ir," uzsvēra Gibbons.
Viņš piebilda, ka ne vairāk kā 10 minūšu laikā var nokļūt līdz upei, ezeram vai mežam, kur apkārt nebūs neviena cilvēka. Ap Ziemassvētku laiku saule šeit uzlec ap plkst. 11.00 un noriet jau ap plkst. 13.30.
Gibbons atzina, ka šāda dzīve, protams, "nav domāta cilvēkiem ar vājiem nerviem", taču uzsvēra: "Man patīk tas, ka ne visi spēj to izturēt. Tas ir sava veida izaicinājums – mīlēt dzīvi šeit un prast ar to labi tikt galā."
Viņš atteicās no profesionālās izaugsmes
Profesionālajā ziņā īrs atteicās no darba lielā būvniecības uzņēmumā un nodibināja savu tradicionālās galdniecības uzņēmumu. Viņš ar rokām būvē guļbūves.
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Nesen galdnieks izstrādāja un uzbūvēja saunu klientam no Īrijas. Viņš salīdzina attieksmi pret šādām telpām abās valstīs: "Somijā sauna ir lielais izlīdzinātājs. Īrijā tā ir domāta tiem, kam ir nedaudz vairāk naudas."
Gibbons augstu vērtē to, ka vietējā kultūrā sauna darbojas kā "lielais izlīdzinātājs": "Somijas prezidents un cilvēks, kurš strādā komunālajā dienestā, abi varētu tur sēdēt – saunā. Tur nav augstāka un zemāka līmeņa, visi ir vienlīdzīgi."