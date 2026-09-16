Ukrainas Ģenerālprokuratūras "vadības funkcijas" pilda Maksims Krims, kura radiniekiem konstatētas Krievijas pases
Pēc Ukrainas ģenerālprokurora Ruslana Kravčenko atstādināšanas no amata atbilstošās "vadības funkcijas" Ģenerālprokuratūrā pašlaik veic viņa vietnieks Maksims Krims.
"Saskaņā ar pienākumu sadalījumu kā ģenerālprokurora vietnieks viņš īsteno atbilstošās vadības funkcijas, izņemot tās pilnvaras un procesuālos lēmumus, kas ar likumu noteikti tikai ģenerālprokurora kompetencē."
Saskaņā ar izdevuma "Slidstvo.Info" informāciju, atsaucoties uz projektu "KibOrg" un Krievijas datubāzēm, Krima sieva un viņas vecāki Krievijas pases saņēma 2014. gada aprīlī – pēc Krimas okupācijas sākuma.
Žurnālisti norāda, ka Maksima Krima sieva Anna Krima Krievijas pilsoņa pasi saņēmusi 2014. gada 2. aprīlī. Dokumentā norādīta reģistrācijas vieta Sevastopolē.
Viņas tēvs Vjačeslavs Juškovs un māte Larisa Juškova Krievijas pases saņēma 2014. gada 30. aprīlī. Arī viņi bija reģistrēti Sevastopolē.
"Jāatzīmē, ka pēc 18. marta Krievija Krimā izvērsa piespiedu pasportizāciju un faktiski izsniedza savas pases visiem Krimas iedzīvotājiem. Tie, kuri vēlējās saglabāt Ukrainas pilsonību, personīgi noteiktos migrācijas dienesta punktos iesniedza atteikumu no Krievijas pases," teikts publikācijā.
Pēc "Slidstvo.Info" datiem, līdz 2026. gadam informācija par Annas Krimas Krievijas pasi joprojām ir aktuāla. Vienlaikus žurnālistiem nav izdevies noskaidrot, vai viņa šo pasi ir anulējusi vai arī izmanto to pašlaik.
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Žurnālisti noskaidrojuši, ka 2014. gadā Maksims Krims dienēja Krimas reģiona militārās prokuratūras iestādēs. Pēc toreizējā galvenā militārā prokurora Anatolija Matiosa teiktā, 2014. gada pavasarī Krims kopā ar Ruslanu Kravčenko iznīcināja Krimas militārās uzraudzības prokuratūras dokumentus un devās uz Ukrainas kontinentālo daļu.
Anna Krima ir dzimusi Sevastopolē. "Mēs no reģistriem ieguvām informāciju par robežas šķērsošanu. Pēc Krievijas pases saņemšanas viņa turpināja braukt uz Krimu no Ukrainas kontinentālās daļas. Iespējams, pie vecākiem, kuri palika dzīvot Sevastopolē. Pēdējo reizi viņa izbrauca no Armjanskas 2015. gada oktobrī," teikts publikācijā.
Viņas tēvs Vjačeslavs Juškovs savā "Odnoklasniki" profilā 2016. gadā rakstīja, ka 30 gadus strādājis jūrā, bet publikācijas laikā strādājis par apsargu uzņēmumā "Sevjatteplosetj".
Annas Krimas māte Larisa Juškova sociālajos tīklos raksta par garīgajām praksēm un interesējas par līdzīgu tematiku "Telegram" kanālos. Pēc redakcijas rīcībā esošās informācijas, no 2015. līdz 2021. gadam viņa vairākkārt lidojusi uz Krieviju.
Korupcijas lieta "Kartāga"
Septembra sākumā Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs (NABU) un Specializētā pretkorupcijas prokuratūra (SAP) atklāja detaļas skaļā lietā "Kartāga", kas saistīta ar iespējamu aizsardzību krāpniecisku zvanu centru tīklam.
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Par galveno aizdomās turamo kļuva augsta ranga Ģenerālprokuratūras darbinieks. Lietā tika minēta arī persona ar iesauku "Šefs" – pēc mediju versijas, iespējams, runa bija par pašu Kravčenko.
Kravčenko steidzami pameta Ukrainas teritoriju, skaidrojot, ka devies komandējumā. 14. septembrī prezidents Volodimirs Zelenskis viņu atstādināja no amata, bet dienu vēlāk Augstākā rada viņu galīgi atbrīvoja no ģenerālprokurora amata.
Maksima Krima karjera prokuratūrā
Maksims Krims prokuratūras sistēmā strādā kopš 2010. gada.
Līdz 2014. gada novembrim viņš dienēja Ukrainas Jūras spēku, kā arī Krimas un Rietumu reģionu militārās prokuratūras iestādēs.
15. septembrī Ukrainas Augstākā rada atbalstīja Ruslana Kravčenko atbrīvošanu no ģenerālprokurora amata.