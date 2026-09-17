Polijā publiskota minimālā alga 2027. gadam: par cik tā būs lielāka nekā Latvijā
Polijas Ministru padome publicēja lēmumu par minimālās algas un minimālās stundas likmes apmēru 2027. gadā.
No 2027. gada 1. janvāra minimālā alga Polijā pieaugs no 4806 (aptuveni 1105 eiro) līdz 4950 zlotiem (aptuveni 1139 eiro) bruto, proti, par 3%. Par to ziņo "Gazeta Prawna".
Minimālā mēneša darba alga Latvijā 2026. gadā ir 780 eiro pirms nodokļu nomaksas (bruto).
Polijā palielināsies arī minimālā stundas likme – līdz 32,30 zlotiem (apmēram 32,30 eiro) bruto. Tieši šādas summas būs noteiktas likumā, taču darbiniekam svarīgākais ir tas, cik liela summa faktiski nonāks viņa kontā. Reālais algas pieaugums būs mazāks.
Darbinieks "uz rokas" saņems aptuveni 3703,93 zlotus (apmēram 852 eiro), kamēr 2026. gadā šī summa bija aptuveni 3605,85 zloti (apmēram 829 eiro)
Tas nozīmē par 98,08 zlotiem (apmēram 22 eiro) vairāk mēnesī jeb apmēram par 2,72% lielāku algu "uz rokas". Visa 2027. gada laikā tas kopumā dos gandrīz 1177 zlotus (apmēram 270 eiro) vairāk "uz rokas" nekā minimālā alga, kas spēkā 2026. gadā.
Minimālās algas palielināšana no 2027. gada 1. janvāra skars ievērojamu skaitu darbinieku. 2026. gada martā 12,2% Polijā nodarbināto saņēma bruto algu, kas nepārsniedza minimālās algas līmeni. Ņemot vērā kopējo nodarbināto skaitu – 15 miljonus 70,1 tūkstoti cilvēku (dati par 2026. gada martu) – tas ir aptuveni 1,84 miljoni cilvēku.
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Minimālās algas palielināšana nozīmē ne tikai lielāku bruto algu, bet arī lielākus nodokļu un sociālo iemaksu maksājumus, ko veic darba devējs. 2026. gadā, maksājot minimālo algu pie tādiem pašiem nosacījumiem, viena darbinieka nodarbināšanas izmaksas darba devējam ir aptuveni 5790,28 zloti (apmēram 5016 eiro) mēnesī.
Pie piedāvātās 2027. gada summas – 4950 zloti (apmēram 1139 eiro) bruto – darba devēja izmaksas būs aptuveni 5963,77 zloti (apmēram 1372 eiro) mēnesī. Tādējādi starpība būs 173,49 zloti (apmēram 39 eiro) mēnesī. Gada griezumā tas nozīmē aptuveni 2081,88 zlotu (apmēram 479 eiro) papildu izdevumus par vienu darbinieku.
Tas ir tikai algas un obligāto iemaksu aprēķins. Faktiskās darbinieka nodarbināšanas izmaksas var būt lielākas, ja darba devējam rodas arī citi ar nodarbinātību saistīti izdevumi.
Minimālās algas izmaiņas ietekmē arī citas likumā noteiktās summas. No tās lieluma, piemēram, ir atkarīgi atlaišanas pabalsta limiti, piemaksa par darbu naktīs, kā arī dažu ZUS (Polijas Sociālās apdrošināšanas iestādes) iemaksu apmērs. Tāpēc minimālās algas palielināšanai var būt nozīme gan darbiniekiem, gan darba devējiem.