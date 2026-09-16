Kaut ko perina? Putins atļauj Krievijā brīvi pārdot gāzmaskas, arī bērniem. Pirms invāzijas Ukrainā viņš pieņēma citu, vēl nepieredzētu lēmumu
Krievijas diktators Vladimirs Putins atcēlis vairākus gadu desmitus pastāvējušo aizliegumu pārdot iedzīvotājiem gāzmaskas, radot bažas par apņēmību vēl radikālāk eskalēt konfliktu ar Rietumiem, nemaz nerunājot par karu Ukrainā. Daudzi atceras par kādu citu vēsturisku lēmumu, kas tika pieņemts īsi pirms asiņainās invāzijas kaimiņvalstī.
Kaut gan Krievijas Ārkārtas situāciju ministrija to paziņojusi tikai tagad, Putins attiecīgu rīkojumu ir parakstījis jau 6. augustā. Tas paredz, ka no 2027. gada 1. marta Krievijā būs atļauta sertificētu civilās aizsardzības gāzmasku, tostarp bērnu gāzmasku, brīva tirdzniecība.
Kopš 1992. gada 22. februāra gāzmaskas bija iekļautas to preču sarakstā, kuru brīva tirdzniecība Krievijā bija aizliegta. Ministrija šādas radikālas izmaiņas komentē lakoniski: “Līdz šim mūsu valstī nebija apstiprinātu prasību attiecībā uz individuālajiem elpošanas orgānu aizsardzības līdzekļiem. Tirgū bija sastopama zemas kvalitātes produkcija un viltojumi. Daļēji tas viss nonāca pie mums no ārvalstīm. Tagad kvalitāte tiks kontrolēta.”
Iedzīvotājus mierina arī vietējā prese. “Satraukumam nav pamata,” vēsta kādreiz respektablais “Argumenti i fakti”. “Ļaudis pirka gāzmaskas ar beigušos derīguma termiņu vai viltojumus, kas kritiskā brīdī varēja vienkārši nenostrādāt. Tagad tiek noteikta obligāta sertifikācija.” Laikraksts arī apgalvo, ka runa ir tikai par civilās aizsardzības līdzekļiem. “Brīvā pārdošanā parādīsies civilās filtrējošās gāzmaskas pieaugušajiem, bērnu gāzmaskas un līdz 1,5 gadus veciem mazuļiem paredzētās aizsargkameras. Karadarbībai paredzētās militārās gāzmaskas un rūpnieciskie aizsardzības līdzekļi, kas paredzēti noteiktām ķīmiskajām vielām, šajā regulējumā neietilpst,” vēsta laikraksts.
Te jāatgādina, ka 2021. gada 13. septembrī — mazliet vairāk par 5 mēnešiem pirms invāzijas Ukrainā, kad Krievijas armijas pūļi jau bija sakoncentrēti pie kaimiņvalsts robežas, bet Putins un visas pārējās runājošās mutes kategoriski noliedza jebkādu agresīvu plānu pastāvēšanu, apmēram kā tagad dievojas par neuzbrukšanu Eiropai — tika pieņemts cits vēsturisks lēmums, proti, pirmo reizi apstiprināts valsts standarts līķu steidzamai apbedīšanai kara un miera laikā. Šis standarts stājās spēkā 2022. gada 1. februārī, bet 24. februārī sākās invāzija, kas ilguma ziņā drīz pārspēs Otrā pasaules kara ilgumu. Šajā standartā noteiktas prasības apbedījumu vietas izvēlei un apbedīšanas kārtībai, masu kapu izmēri, izklāstītas rekomendācijas pašvaldībām veidot līķu maisu, kaļķa un individuālo aizsardzības līdzekļu krājumus utt.
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Dzīve parādīja, ka Krievija šo standartu lika lietā nekavējoties, strauji palielinoties agresorvalsts kapsētu izmēriem. Vai gāzmasku masveida tirgošana arī jau uzreiz izrādīsies ļoti noderīga, rādīs laiks.