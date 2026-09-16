Z propagandists atzīst Kremlim nepatīkamu patiesību: Krievijas ģenerāļi maldina Putinu
Krievijas propagandists, atvaļinātais pulkvedis Viktors Baranecs apgalvojis, ka Krievijas armijas komandieri maldina Kremļa vadītāju Vladimiru Putinu par situāciju frontē.
Par to viņš runāja propagandas radio "Komsomoļskaja pravda" ēterā.
Kāds klausītājs ēterā jautāja Baranecam, kāpēc Ukrainas pilsēta Limana, ko Putins publiski bija pasludinājis par ieņemtu, joprojām atrodas Ukrainas kontrolē.
Propagandists atbildēja, ka meli Krievijas armijā esot kļuvuši par sistēmas sastāvdaļu.
"Ziniet, komandieru meli ziņojumos, kas nonāk augstāk, diemžēl jau kļūst par sistēmu. Sākam atcerēties Kupjansku. Apkaunojošs gadījums. Uz augšu, līdz pat Kremlim, tika ziņots – ieņemta. Pēc tam sāka nedaudz izlīdzināt situāciju, stāstīt mums, ka tā "galvenokārt tiek kontrolēta". Bet vēlāk pateica, ka mēs esam "atkāpušies uz iepriekš sagatavotām pozīcijām". Meli ir meli!" sacīja Baranecs.
Viņš piebilda, ka arī par Limanu iepriekš izskanējis paziņojums par pilsētas ieņemšanu, taču vēlāk Krievijas puse sākusi runāt par "sīvām kaujām".
"Jā, Limans nav mūsu kontrolē," atzina propagandists.
Baranecs aicināja Putinu pieņemt stingrus lēmumus pret tiem, kuri sniedzot nepatiesu informāciju.
"Valsts vadītājam ļoti skaļi jāpasaka komandieriem, lai viņi pārstāj viņu muļķot! Jo tas ir kauns. Domāju, ka Vladimiram Vladimirovičam pietiks spēka, ja tas vēlreiz notiks, mazliet pārskatīt šo cilvēku loku, kuri avansā ziņo Kremlim, ka apdzīvota vieta ir ieņemta. Tas ir kauns! Tas tiešām ir kauns," sūdzējās Baranecs.