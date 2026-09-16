Lielbritānijā bez vēsts pazudis trīsgadīgs zēns - sākta plaša meklēšana
Lielbritānijā, Safolkas grāfistē, policija izvērsusi plašu meklēšanas operāciju pēc tam, kad otrdienas pēcpusdienā pazudis trīs gadus vecs zēns vārdā Noa.
Zēns pēdējo reizi redzēts aptuveni plkst. 15 Branthamas ciematā, netālu no bērnu rotaļu laukuma. Kā ziņo policija, Noa atradies kopā ar radinieku, taču kādā brīdī no viņa nošķīries. Tiek uzskatīts, ka zēns aizskrējis pa šauru eju līdzās rotaļu laukumam jaunā dzīvojamā rajona virzienā.
Policija īpaši brīdina, ka bērns nerunā, viņam ir daļējs dzirdes zudums un pašlaik tiek veikta izvērtēšana saistībā ar autismu. Šo iemeslu dēļ Noa, visticamāk, neatsauksies, ja viņu sauks vārdā.
Noa ir trīs gadus vecs, ar gaišu ādas krāsu un cirtainiem rudiem matiem. Pazūdot viņam mugurā bijis balts “Bluey” T krekls, šorti un baltas sporta kurpes.
Apkārtnē pašlaik strādā operatīvie dienesti, kas turpina bērna meklēšanu. Vietējiem iedzīvotājiem lūgts rūpīgi pārbaudīt savus dārzus, šķūņus, saimniecības ēkas un citas vietas, kur mazs bērns varētu būt paslēpies vai patvēries.
Ikviens, kurš redzējis Noa vai kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, aicināts nekavējoties sazināties ar Safolkas policiju. “Mēs esam ļoti nobažījušies par Noa drošību, un mums viņš steidzami jāatrod,” norādījis policijas pārstāvis Pīts Pārtridžs.