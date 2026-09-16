Atlūzas tika atrastas pirmdien netālu no Šteinhūdermēra ezera.
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Šodien 08:12
Vien kilometru no Vācijas militārās bāzes atrod avarējuša drona atlūzas
Vācijā militārā lidlauka tuvumā pie Hannoveres atrastas avarējuša drona atlūzas, otrdien vēstīja Vācijas raidorganizācija NDR.
Atlūzas tika atrastas pirmdien netālu no Šteinhūdermēra ezera. Policija pārmeklē plašu, neapdzīvotu teritoriju, meklējot vēl citus fragmentus.
Laikraksts "Bild" ziņoja, ka avārijas vieta atrodas kilometra attālumā no Vunstorfas militārā lidlauka. Drona īpašnieks vēl nav noskaidrots, un policija izmeklē, kāpēc tas atradās šajā apvidū.
Militārajā lidlaukā bāzējas Vācijas Gaisa spēku transporta lidmašīnas A400M.
Augustā Leipcigas lidostā netālu no Ukrainas transporta lidmašīnas An-124, kas pārvadāja munīciju, tika atrasts drons ar sprāgstvielām. Vēlāk noskaidrojās, ka šajā incidentā bija iesaistīti vairāki droni. 1. septembrī Vācijas varasiestādes oficiāli apsūdzēja Krieviju par sabotāžas mēģinājumu lidostā.