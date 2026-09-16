Vien kilometru no Vācijas militārās bāzes atrod avarējuša drona atlūzas
Foto: scanpix
Atlūzas tika atrastas pirmdien netālu no Šteinhūdermēra ezera.
Pasaulē

Vien kilometru no Vācijas militārās bāzes atrod avarējuša drona atlūzas

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Vācijā militārā lidlauka tuvumā pie Hannoveres atrastas avarējuša drona atlūzas, otrdien vēstīja Vācijas raidorganizācija NDR.

Vien kilometru no Vācijas militārās bāzes atrod av...

Atlūzas tika atrastas pirmdien netālu no Šteinhūdermēra ezera. Policija pārmeklē plašu, neapdzīvotu teritoriju, meklējot vēl citus fragmentus.

Laikraksts "Bild" ziņoja, ka avārijas vieta atrodas kilometra attālumā no Vunstorfas militārā lidlauka. Drona īpašnieks vēl nav noskaidrots, un policija izmeklē, kāpēc tas atradās šajā apvidū.

Militārajā lidlaukā bāzējas Vācijas Gaisa spēku transporta lidmašīnas A400M.

Augustā Leipcigas lidostā netālu no Ukrainas transporta lidmašīnas An-124, kas pārvadāja munīciju, tika atrasts drons ar sprāgstvielām. Vēlāk noskaidrojās, ka šajā incidentā bija iesaistīti vairāki droni. 1. septembrī Vācijas varasiestādes oficiāli apsūdzēja Krieviju par sabotāžas mēģinājumu lidostā.

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