VIDEO. Šausminoša avārija Losandželosā: nogāžas ziņu dienesta helikopters, ir bojāgājušie
Traģiska aviācijas avārija otrdienas vakarā notikusi Losandželosas piepilsētā, kur starp divām komerciālām ēkām nogāzies helikopters. Negadījumā dzīvību zaudējuši vismaz trīs cilvēki, bet vēl viens cietušais nogādāts slimnīcā.
Avārija notikusi Četsvortas rajonā, aptuveni 40 kilometrus uz ziemeļrietumiem no Losandželosas centra. Turpat netālu glābšanas dienesti jau bija iesaistīti darbā citas traģiskas avārijas vietā, kur bija notikusi autobusa sadursme.
Losandželosas Ugunsdzēsības departaments paziņojis, ka trīs cilvēku nāve konstatēta notikuma vietā. Vēl viena persona nogādāta vietējā slimnīcā, taču informācija par tās veselības stāvokli pagaidām nav publiskota. Viens no bojāgājušajiem atradies uz zemes.
BREAKING: TV news helicopter crashes during live shot of bus crash in Los Angeles.— BNO News (@BNONews) September 16, 2026
The helicopter belongs to NBC Los Angeles (KNBC-TV). No word yet on casualties. pic.twitter.com/kXwgr5meOP
“Viņš bija gājējs, kurš atradās ārpusē, autostāvvietā,” žurnālistiem sacīja Losandželosas Ugunsdzēsības departamenta kapteinis Brendens Silvermens. Viņš piebilda, ka Losandželosas policijas darbinieki palīdzējuši cilvēku aizvilkt prom no liesmām.
Pagaidām nav zināms, cik cilvēku atradās helikopterā, kā arī nav noskaidrots avārijas iemesls.
Silvermens norādīja, ka helikopters avārijā ticis faktiski pilnībā iznīcināts, tādēļ izmeklētājiem būs jāpārmeklē atlūzas, lai identificētu bojāgājušos un precīzi noteiktu lidaparāta identitāti.
Kā vēsta CNN sadarbības televīzijas kanāli KCAL/KCBS, avarējušais lidaparāts bijis televīzijas ziņu dienesta helikopters. ASV Federālās aviācijas administrācijas datos norādīts, ka tas bijis 2004. gadā ražots “Eurocopter AS350 B2” — populārs vienmotora daudzfunkcionāls helikopters.
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Pēc nokrišanas izcēlies arī ugunsgrēks. Helikopters piezemējies netālu no vairākām automašīnām un diviem lieliem kravas konteineriem. Notikuma vietā uzņemtajos video redzamas spēcīgas liesmas un biezi dūmu mākoņi. Ugunsgrēks vēlāk nodzēsts. Operācijā piedalījās 56 ugunsdzēsēji. Negadījumā bojātas arī četras automašīnas un divi uzglabāšanas konteineri.
Avārijas apstākļu izmeklēšanu pārņems ASV Nacionālā transporta drošības padome un Federālā aviācijas administrācija.