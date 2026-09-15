Pēc "Alternatīvas Vācijai" triumfa Mercs atceļ braucienu uz ANO Ģenerālo asambleju
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs atcēlis nākamnedēļ plānoto braucienu uz ANO Ģenerālo asambleju Ņujorkā, jo viņa klātbūtne ir nepieciešama Berlīnē, ziņu aģentūra DPA uzzināja valdības aprindās.
Kanclers ir pakļauts milzīgam spiedienam pēc Kristīgo demokrātu savienības (CDU) katastrofālajiem vēlēšanu rezultātiem Saksijā-Anhaltē, kur ar 44% uzvarēja labējo eiroskeptiķu partija "Alternatīva Vācijai" (AfD).
Svētdien gaidāmas reģionālo parlamentu vēlēšanas Mēklenburgā-Priekšpomerānijā un Berlīnē.
Prognozes liecina, ka Mēklenburgā-Priekšpomerānijā atbalsts CDU nokrities līdz vēsturiski zemākajam līmenim, bet Berlīnē, kur CDU ir lielākais spēks valdošajā koalīcijā, teju vienāds vēlētāju skaits atbalsta CDU un kreiso radikāļu partiju "Die Linke" ("Kreisie"). No līderiem AfD atpaliek tikai nedaudz.
Merca problēmu sarakstam pievienojušās ārkārtīgi augstās degvielas cenas, kas apgrūtina daudzu autovadītāju dzīvi, kā arī domstarpības ar federālās valdības koalīcijas partneriem sociāldemokrātiem par to, kā palīdzēt autovadītājiem, kuru finansiālās iespējas ir ierobežotas.