Atrastie migranti (foto: Polijas robežsardze)
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Šodien 22:27
Polijā atrod no Latvijas vestu migrantu baru
Polijā robežsargi apturējuši kravas auto refrižeratoru, kurā tika vesti 34 migranti, kas starptautiskās aizsardzības saņemšanai pieteikušies Latvijā, otrdien vēsta ziņu aģentūra PAP.
Kravas automašīna ar Lietuvas numurzīmēm apturēta uz šosejas A2 netālu no Poznaņas, tā brauca virzienā uz Vāciju, pavēstīja robežsardzes pārstāve sakariem ar presi.
Pārbaudes laikā atklājās, ka cilvēki bija paslēpti kravas nodalījumā aiz speciāli ierīkotas starpsienas. Tie bija cilvēki no Eritrejas, Etiopijas, Ēģiptes, Pakistānas, Somālijas, Sudānas un Tunisijas.
"Ārzemniekiem bija dokumenti, kas apliecināja, ka viņi Latvijas teritorijā bija iesnieguši pieteikumus starptautiskās aizsardzības saņemšanai," sacīja robežsardzes pārstāve.
Atpakaļuzņemšanas procesa ietvaros viņi tika nodoti Lietuvas varasiestādēm. Pret kravas automašīnas vadītāju ir uzsākta izmeklēšana.