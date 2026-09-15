Krievijas Valsts dome satraukta: Polija mums uzbruks!
Jau četrarpus gadus Ukrainā slepkavojošās Krievijas Valsts dome ceļ trauksmi par “gaidāmo” Polijas iebrukumu.
Krievijas Valsts domes Aizsardzības komitejas loceklis, atvaļinātais ģenerālis Viktors Soboļevs paziņojis, ka Polija grasās izmantot to, ka Krievijas okupantu armija ir aizņemta Ukrainā, un uzbrukt Krievijai. Par Polijas agresīvajiem plāniem liecinot tās militārās mācības netālu no Kaļiņingradas apgabala, aci nepamirkšķinājis pavēstīja ģenerālis, aicinot nedraudēt valstij, kurai ir kodolieroči.
“Mēs neplānojam nevienam uzbrukt, par to daudzkārt ir teicis arī prezidents. Bet viņi [poļi] plāno. Tas ir saistīts ar to, ka praktiski visi Krievijas bruņotie spēki ir iesaistīti speciālās militārās operācijas zonā,” paziņoja ģenerālis.
To, ka gan Kremļa diktators Vladimirs Putins, gan arī pārējās Krievijas runājošās mutes mēnešiem ilgi pirms invāzijas Ukrainā arī stāstīja, ka Krievija nevienam neplāno uzbrukt, ģenerālis nepieminēja. Tieši tāpat kā Krievijas amatpersonas un propagandisti, kamēr paši sagrābj svešas teritorijas, pastāvīgi rāda ar pirkstu uz Poliju un citām Eiropas valstīm, kuras alkstot “nokampt” Ukrainas daļas un to vien domā, kā uzbrukt Krievijai.
Pagājušajā nedēļā Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis paziņoja, ka Krievijas uzbrukuma gadījumā Polijai un tās sabiedrotajiem būtu ievērojams militārais pārsvars un Krievijas armiju varētu ātri sakaut. “Ja Krievija mums uzbruktu un mēs rīkotos ar visu spēku, domāju, ka mēs Krieviju diezgan ātri sakautu,” viņš paziņoja. “Mums ir milzīgs pārsvars gaisa spēkos. Runa, šķiet, ir par aptuveni 2500 lidmašīnām," sacīja Polijas ārlietu ministrs, piebilstot, ka šāds pārsvars saglabātos arī bez tiešas ASV iesaistes, bet sabiedrotie spēj veikt tālas darbības triecienus Krievijas teritorijā. “Ja ukraiņi pusgada laikā ir izsituši no ierindas pusi Krievijas naftas pārstrādes jaudu, mēs to varētu izdarīt sešu nedēļu laikā un iznīcināt pārējo.”
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Par Polijas apņēmību pretoties agresorei satrauktais ģenerālis aicina pēc iespējas ātrāk sakaut Ukrainu, lai paspētu aizsargāt pārējo teritoriju no naidīgo kaimiņu iebrukumiem: “Pēc iespējas ātrāk jāsasniedz visi “speciālās militārās operācijas” mērķi un karaspēks jāatgriež pastāvīgās dislokācijas vietās, lai aizsargātu mūsu robežas visos stratēģiskajos virzienos.”
Nesen viņš pat paziņoja termiņu, līdz kuram gadam jāpaspēj Ukrainu nospiest uz ceļiem — līdz 2030. gadam. Kādēļ tieši līdz 2030. gadam? Atkārtojot vietējās propagandas tēzes, krievu ģenerālis apgalvo, ka līdz tam laikam NATO valstis būs gatavas uzbrukt Krievijai. “Poļi, vācieši, francūži, angļi, Beļģija, Norvēģija, Somija, Zviedrija — visi vēlas karot ar Krieviju, nodarīt tai stratēģisku sakāvi. Protams, šeit ir arī informācijas komponents, galvenokārt pašu tautām, kuras viņi gatavo karam, taču notiek arī nopietna gatavošanās karam ar Krieviju,” augustā stāstīja ģenerālis.
Pirms tam Putina padomnieks un Austrumu Ekonomikas foruma organizēšanas komitejas atbildīgais sekretārs Antons Kobjakovs pavēstīja “sensacionālu” ziņu, ka Krievija tikai par mata tiesu 2022. gadā bija apsteigusi Ukrainu, kura pati esot gatavojusies uzbrukt Krievijai un pat noteikusi konkrētu datumu — Starptautisko sieviešu dienu. “Tagad jau ir piemirsts, tāpēc ir īstais laiks atgādināt: dokumenti, kurus mūsu karavīri atrada jau “speciālās militārās operācijas” sākumā kādas Ukrainas bruņoto spēku teritoriālās aizsardzības brigādes pamestajā štābā, norādīja konkrētu iebrukuma datumu Krievijā — 2022. gada 8. martu. Mēs viņus apsteidzām par divām nedēļām. Simboliski viņi vēlējās mums sieviešu svētkos uzdāvināt karu. Taču tā vietā, pateicoties Krievijas vadības tālredzībai, viņi saņēma “melno zīmi” no mūsu kādreiz kopīgajiem militārajiem svētkiem. Kā prezidents jau iepriekš teica — mūsu vēsturē 22. jūnijs vairs nekad neatkārtosies,” aģentūrai TASS vienā mierā stāstīja Kobjakovs.
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Par to, kādēļ gan Krievija jau kopš 2021. gada pavasara sāka koncentrēt savu armiju pie Ukrainas robežas, kara tehniku vedot pat no Sibīrijas un Tālajiem Austrumiem, bet karakuģus no Klusā okeāna, Kobjakovs nepastāstīja.
Pats Putins gadu gaidā stāstījis visdažādākos ieganstus kara sākšanai, sākot ar nepieļaušanu, lai tajā parādītos NATO kara bāzes, cīņu par “krievu tiesībām runāt savā valodā”, līdz pat Ukrainas vēlmei iestāties Eiropas Savienībā. Savukārt pasaciņu par Ukrainas gatavoto uzbrukumu uzreiz pēc kara sākuma stāstīja Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko, kura teiktais, ka viņš varot kartē parādīt, “no kurienes gatavojās uzbrukums” Baltkrievijai, kuru novērsa Krievijas preventīvais iebrukums Ukrainā, kļuva par zobgalību pilnu interneta mēmu.
Interesanti, ka pirms dažiem gadiem Putins Otrā pasaules kara izprovocēšanā vainoja tieši Poliju, kura izrādījusies “pārāk aizrāvusies” un “nepiekāpīga” nacistiskās Vācijas fīrera Ādolfa Hitlera prasībām.
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААА— Проф. Преображенский (@prof_preobr) February 9, 2024
Поляки ВЫНУДИЛИ Гитлера напасть на них в 1939 году!
Вынудили!
Бедный хороший Гитлер не хотел, а его вынудили начать Вторую мировую.
Путин РЕАЛЬНО это говорит. pic.twitter.com/khDdhOOs1i
2024. gada “intervijā” jeb drīzāk savā ierastā vēstures pārskatīšanas lekcijā bijušajam ASV telekanāla "Fox News" raidījuma vadītājam un kvēlam Krievijas fanam Takeram Karlsonam Putins pastāstīja, ka Polija nepiekrita Hitlera prasībām "ar labu" atdot Dancigu un tādējādi viņu iespītēšanās noveda pie Hitlera uzbrukuma. "Taču poļi piespieda, viņi aizspēlējās un piespieda Hitleru sāktu Otro pasaules karu tieši ar viņiem. Kādēļ karš 1939. gada 1. septembrī sākās tieši ar Poliju? Tā izrādījās nepierunājama. Hitleram nekas cits neatlika, kā savu plānu realizācijā sākt tieši ar Poliju," Hitlera rīcību attaisnoja Putins.
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Nav noslēpums, kādēļ Putins attaisnoja Hitlera agresiju — pats jau visus šos gadus lieto analoģisku argumentāciju, lai attaisnotu, kādēļ Krievija iebruka Ukrainā un joprojām turpina to postīt: Rietumi un Ukraina neizpildīja Krievijas "taisnīgās prasības" un "neatstāja tai citu iespēju".