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Pēc dronu triecieniem puse lielāko Krievijas dīzeļdegvielas ražotņu būtiski ierobežojušas darbību. Vienas rūpnīcas paralīze izraisījusi haosu Putina dzimtajā Sanktpēterburgā

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Trīs no sešām lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, kas ražo dīzeļdegvielu, Ukrainas lidrobotu uzbrukumu dēļ septembrī ievērojami samazinājušas ražošanas apjomus vai to pilnībā apturējušas, pamatojoties uz degvielas tirgus dalībnieku sniegtajiem datiem, lēš aģentūra "Reuters".

Pēc dronu triecieniem puse lielāko Krievijas dīzeļ...

Saskaņā ar aģentūras novērtējumu sešas naftas pārstrādes rūpnīcas - Omskas, Kirišas (KIŅEF), Volgogradas, Permas, Nižņekamskas NORSI ("Ņižegorodņefteorgsintez") un "Taneko" - nodrošina aptuveni pusi no Krievijas dīzeļdegvielas ražošanas kopējā apjoma.

Kā norāda aģentūras avoti, KIŅEF ir pilnībā apturējusi darbību, bet Volgogradas naftas pārstrādes rūpnīca un NORSI strādā aptuveni ar ceturtdaļu no savas projektētās jaudas. Dīzeļdegvielas ražošanas apjoms šajos uzņēmumos ir vairākas reizes zemāks par parasto līmeni.

Jautājumu par dīzeļdegvielas trūkumu nesen aktualizēja ASV prezidents Donalds Tramps. 13. septembrī viņš aicināja Ukrainu pārtraukt uzbrukumus Krievijas uzņēmumiem, kas nodarbojas ar dīzeļdegvielas ražošanu. Tramps apgalvoja, ka tieši Krievijas karš pret Ukrainu, nevis ASV karš pret Irānu, izraisījis dīzeļdegvielas trūkumu un tās cenu pieaugumu visā pasaulē.

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