No Baltkrievijas Lietuvā ielidojušais drons bijis ar sprāgstvielām
Lietuvā naktī uz otrdienu notriektajā dronā bija sprāgstvielas, paziņoja aizsardzības ministrs Roberts Kauns.
"Tika atklāta sprāgstierīce," ministrs rakstīja sociālajos tīklos, piebilstot, ka to neitralizējuši sapieri. Kauns norādīja, ka speciālisti turpinās drona atlūzu izpēti un analīzi.
Jau ziņots, ka bezpilota lidaparātu, kas Lietuvas gaisa telpā bija ielidojis no Baltkrievijas, naktī uz otrdienu Kaišadores rajonā notrieca NATO gaisa patrulēšanas misijas Itālijas kontingenta iznīcinātājs, kas dislocēts Šauļu gaisa spēku bāzē.
Šajā bāzē otrdien ieradās Itālijas aizsardzības ministrs Gvido Krozeto, kas tikās ar Kaunu. Abi ministri arī izteikuši pateicību Itālijas iznīcinātāja apkalpei.
Kā norādīja Lietuvas Gaisa spēku komandieris pulkvedis Antans Matutis, notriekšanā tika izmantota reķete, un bezpilota lidaparāta atlūzas nokritušas lauku saimniecības laukā.
Lietuvas prezidenta Gitana Nausēsas galvenais padomnieks nacionālās drošības jautājumos Deivids Matuļonis ziņu radiostacijai "Žiniu radijas" teica, ka bezpilota lidaparāts, visticamāk, novirzījās no kursa, taču pagaidām nav skaidrs, kam tas pieder - Krievijai vai Ukrainai.
Turpinoties Krievijas un Ukrainas karam, pēdējo mēnešu laikā Lietuvā vairākkārt ielidojuši droni, taču bezpilota lidaparāts valsts gaisa telpā notriekts pirmo reizi. Iepriekš droni notriekti Latvijā un Igaunijā. Parasti Baltijas valstu gaisa telpā ielido Ukrainas droni, kas devušies uzbrukumā mērķiem Krievijā, taču novirzīti no kursa ar Krievijas radioelektroniskā kara līdzekļiem.