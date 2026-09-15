Trampa juniora sieva atklāj, kas apmaksāja viņu kāzas Bahamu salās
Divas dienas privātā salā Bahamu salās, aptuveni 50 viesu un kāds ļoti ietekmīgs Krievijas oligarhs. Aiz Donalda Trampa juniora kāzu svinībām slēpjas stāsts, kas piesaistījis izmeklējošo žurnālistu uzmanību. Tagad viena no galvenajām iesaistītajām personām pirmo reizi publiski runājusi par to, kas apmaksājis vērienīgās svinības.
Trampa juniora sieva Betina Andersone apstiprinājusi, ka Krievijas oligarhs Umars Kremļovs, kurš tiek uzskatīts par pietuvinātu Vladimiram Putinam, apmaksājis viņu kāzu svinības privātā salā Bahamu salās. Viņa to raksturojusi kā "ārkārtīgi dāsnu kāzu dāvanu".
"CBS News" vēsta, ka Andersone neatklāja, kā iepazinusies ar Krievijas oligarhu, vien norādīja, ka "draudzībai nav nepieciešami politiski iemesli" un šajā stāstā "nav nekādas sazvērestības".
Kremļova apkārtne apgalvo, ka viņš un Tramps juniors iepazinušies pirms vairākiem gadiem un "atrodas draudzīgās attiecībās". Viņi, kā apgalvots, nekad nerunājot par politiku.
Salas īri un citus lielos izdevumus apmaksājis Krievijas oligarhs Umars Kremļovs, kuru Krievijas mediji dēvē par Vladimira Putina draugu.
Svinībās piedalījās aptuveni 50 viesu. Pēc Trampa juniora teiktā, tā bija ceremonija "tikai pašiem tuvākajiem".
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Līdz 2010. gadam Umars Kremļovs bija pazīstams ar uzvārdu Lutfullojevs. 2004. gadā tiesa viņu atzina par vainīgu izspiešanā, bet 2007. gadā – par miesas bojājumu nodarīšanu.
2010. gadu vidū viņš kļuva par bokseru menedžeri. Pašlaik Kremļovs vada Starptautisko boksa asociāciju (IBA) un Krievijā kontrolē legālo sporta likmju tirgu, kā arī nacionālo loteriju.
Kādu laiku viņš bija motociklistu kluba "Nakts vilki" biedrs. Tiek pieļauts, ka tur viņš iepazinies ar Alekseju Rubežniju, kurš atbild par Vladimira Putina personīgo apsardzi.