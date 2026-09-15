Patruševs draud Polijai ar izzušanu kara gadījumā ar Krieviju: "Divās vai trīs dienās"
Arī Putina palīgs Nikolajs Patruševs asi reaģējis uz Polijas ārlietu ministra Radoslava Sikorska prognozēm par hipotētisku militāru sadursmi starp Krieviju un Poliju.
Krievijas diktatora Vladimira Putina palīgs Nikolajs Patruševs draudējis Polijai ar "visa Krievijas spēku un līdzekļu arsenāla" izmantošanu, ja Varšava iesaistītos tiešā militārā konfliktā ar Maskavu.
Pēc viņa teiktā, šādā gadījumā Polijas valstiskums varētu pārstāt pastāvēt dažu dienu laikā.
Par to Patruševs paziņoja intervijā Krievijas propagandas medijiem, komentējot nesenos Polijas ārlietu ministra Radoslava Sikorska izteikumus par Eiropas valstu militārajām spējām.
"Ja Polija iesaistīsies militārā konfliktā pret Krieviju, mūsu valsts izmantos visu tās rīcībā esošo spēku un līdzekļu arsenālu, un Polijas valstiskums pārstās pastāvēt divu vai trīs dienu laikā," sacīja Krievijas amatpersona.
Patruševs arī kritizēja Sikorska vērtējumu par Krievijas militāro potenciālu. Pēc viņa teiktā, Polijas ministrs it kā nenovērtē Krievijas bruņoto spēku spējas, kas, kā apgalvo Patruševs, kara laikā pret Ukrainu "neizmanto visu savu potenciālu".
Jauns.lv jau vēstīja, ka Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis YES konferencē Kijivā paziņoja, ka Krievijas tieša uzbrukuma gadījumā Polijai un tās sabiedrotajiem būtu ievērojams militārais pārsvars un Krievijas armiju varētu ātri sakaut.
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"Ja Krievija mums uzbruktu un mēs rīkotos bez ierobežojumiem, domāju, ka mēs to diezgan ātri pārvarētu. Mums ir milzīgs pārsvars gaisa spēkos. Runa, šķiet, ir par aptuveni 2500 lidmašīnām," sacīja Polijas ārlietu ministrs.
Pēc viņa teiktā, šāds pārsvars saglabātos arī bez tiešas ASV iesaistes.
Pēc tam Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zaharova arī asi reaģēja uz Sikorska paziņojumu, ka NATO būtu pārāka gaisa spēkos un konflikta gadījumā spētu sakaut Krieviju.
Vērtējot spēku samēru, Polijas ārlietu ministrs īpaši uzsvēra alianses pārākumu gaisa spēkos.
Tādējādi ar vārdu "mēs" Sikorskis šajā kontekstā domāja NATO, nevis tikai Poliju.