Sabotāžas akts paralizē vilcienu satiksmi Nīderlandē - 13 vietās uz sliedēm atrod aizdomīgus priekšmetus
Nīderlandes centrālajā daļā otrdienas rīta sastrēgumstundā nopietni traucēta vilcienu satiksme pēc tam, kad 13 vietās uz sliedēm atrasti apzināti novietoti priekšmeti. Ar vienu no tiem sadūries vilciens, taču neviens nav cietis.
Dzelzceļa infrastruktūras uzņēmums "ProRail" paziņojis, ka vairākās vietās pie sliedēm bijušas piestiprinātas caurules. Dzelzceļa drošības sistēmas šādus priekšmetus var uztvert kā vilciena atrašanos konkrētajā posmā, tādēļ piekļuve sliedēm automātiski tika bloķēta citiem vilcieniem. “Vairākās vietās uz sliedēm ir atrasti apzināti novietoti materiāli. Tie izraisa sliežu ķēžu darbības traucējumus. Izskatās, ka tā ir sabotāža,” norādīja uzņēmums.
Ar vienu no uz sliedēm novietotajām caurulēm sadūries vilciens, tomēr neviens cilvēks incidentā nav cietis.
Traucējumi skāruši vilcienu satiksmi ap Zvolli, Deventeru un Amersfortu. Nacionālais dzelzceļa uzņēmums NS pagaidām nevar pateikt, kad satiksme šajos maršrutos varētu pilnībā atjaunoties. Uz sliedēm novietotie priekšmeti ietekmējuši arī vairākas dzelzceļa pārbrauktuves, tādēļ traucēta ne tikai vilcienu, bet arī autotransporta kustība. "ProRail" darbinieki novāc priekšmetus un pārbauda sliedes, lai dzelzceļa satiksmi varētu droši atjaunot.
Pagaidām nav zināms, vai iespējamā sabotāža saistīta ar "Prinsjesdag" pasākumu – dienu, kad Nīderlandes valdība parlamentam iesniedz nākamā gada budžetu un valdošais monarhs uzstājas ar runu. Šajā dienā Hāgā parasti pulcējas tūkstošiem cilvēku, lai vērotu karaliskās ģimenes braucienu zirgu vilktās karietēs. Atbildīgās institūcijas pagaidām nav apstiprinājušas saistību starp abiem notikumiem.