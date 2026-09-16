"Vienreizlietojamie aģenti" un dedzināšanas - kā Krievija izvērš diversiju karu Eiropā
Krievija pret Eiropu īsteno diversiju kampaņu, rīkojot uzbrukumus aizsardzības rūpniecības uzņēmumiem un loģistikas centriem. Tomēr, neraugoties uz uzbrukumu mēroga pieaugumu, oficiālā reakcija uz tiem joprojām ir atturīga.
Kāpēc Kremlis pārgājis uz plaša mēroga sabotāžu, kā darbojas diversantu attālinātas vervēšanas sistēma un kā šajā situācijā palīdz Ukrainas pieredze?
2024. gada vasara. No pirmā acu uzmetiena parastas pakas šķērso vairāku valstu robežas, pārvietojoties pa Eiropas loģistikas maršrutiem. Tajās atrodas masāžas spilveni un kosmētika – taču tie ir nāvējoši bīstami. Tajos paslēptas Krievijas GRU sagatavotas aizdedzināšanas ierīces.
Vēlāk šīs pakas gandrīz vienlaikus aizdegas noliktavās un tranzīta zonās lidostās Vācijā, Lielbritānijā un Polijā. Tikai laimīgas sagadīšanās dēļ detonācija nenotika tieši gaisā kravas pārvadāšanas laikā – šādas terorakta sekas Eiropas aviācijai būtu bijušas katastrofālas.
Šī GRU "pasta diversija" ir spilgts, taču nebūt ne vienīgais piemērs tam, kā Krievija vienlaikus ar karu pret Ukrainu īsteno hibrīdkaru pret Eiropu.
Kā norādīts izmeklēšanas centra "VSquare" izmeklēšanā, operācijas koordinators bija Sanktpēterburgas uzņēmējs Andrejs Baburovs. Uzdevuma izpildei viņš attālināti piesaistīja savus bijušos dienesta biedrus padomju flotē, kuri pēdējos gados legāli dzīvoja Baltijas valstīs.
Lai gan daļa izpildītāju vēlāk tika aizturēti, bet organizatori Baburova vadībā izsludināti starptautiskajā meklēšanā, šis gadījums spilgti parādīja jauno realitāti. Maskava darbojas arvien plašāk un nekaunīgāk.
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Dedzināšanu un diversiju virkne, ko papildina kiberuzbrukumi un regulāri Krievijas dronu veikti NATO valstu gaisa telpas pārkāpumi, Eiropai rada principiāli jaunu izaicinājumu, kuram tā izrādījusies tikai daļēji gatava.