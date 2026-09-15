Šausminoši kadri no "Turkish Airlines" lidmašīnas, kad tā strauji zaudē augstumu. VIDEO
Spēcīgās turbulences dēļ pasažieriem radās sajūta, ka lidmašīna krīt, un viņu vidū sākās panika.
Spēcīgās turbulences dēļ pasažieriem radās sajūta, ka lidmašīna krīt, un viņu vidū sākās panika. Lidmašīnas apkalpe reaģēja operatīvi.
Aviokompānijas "Turkish Airlines" lidmašīna iekļuva spēcīgā vētrā un nespēja nolaisties galamērķī, vēsta "Express.co.uk".
Airbus A321 bija ceļā no Stambulas uz Tunisu, un nolaišanās laikā lidmašīna iekļuva spēcīgos nelabvēlīgos laikapstākļos. Redzamība aiz lidmašīnas logiem samazinājās līdz nullei, bet lidaparātu sāka spēcīgi kratīt.
Pēc aculiecinieku teiktā, turbulence bijusi tik intensīva, ka radusies sajūta, ka lidmašīna krīt.
Reisa pasažieri piedzīvoja ārkārtīgi lielu stresu. Lidmašīnā uzņemtajā video, kas strauji izplatījās sociālajos tīklos, dzirdams, kā pārbiedētie pasažieri bailēs kliedz, kamēr lidmašīna, spriežot pēc kadriem, strauji zaudē augstumu.
Apkalpe divas reizes mēģināja nosēdināt lidmašīnu Tunisas lidostā. Trešā mēģinājuma laikā piloti nolēma pārtraukt nolaišanos un doties uz rezerves lidostu Enfidas pilsētā. Lidmašīna veiksmīgi piezemējās, un neviens necieta.