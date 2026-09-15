Biļeckis stāsta par veiksmīgu Ukrainas ofensīvu Doneckas apgabalā, kam dots nosaukums operācija "Vivaldi"
Ukrainas Aizsardzības spēki veikuši veiksmīgu operāciju Doneckas apgabala ziemeļos, atbrīvojot teritorijas un nodarot pretiniekiem lielus zaudējumus, paziņoja brigādes ģenerālis Andrijs Biļeckis.
Brigādes ģenerālis Andrijs Biļeckis pirmo reizi pastāstījis par 3. korpusa ofensīvas operāciju "Vivaldi" Doneckas apgabala ziemeļos. Pēc viņa teiktā, Ukrainas vienības no okupantiem atbrīvojušas vairākas apdzīvotas vietas un atbrīvojušas Seredni.
Pēc Biļecka teiktā, operācijas laikā Ukrainas karavīri attīrījuši no okupantiem 75 kvadrātkilometrus teritorijas un vēl 10 kvadrātkilometrus deokupējuši. Runa ir par Novoseļivku, Oleksandrivku, Jarovu, Korovji Jaras apkārtni un Seredni.
Ukrainas puse arī ziņo par ievērojamiem Krievijas karaspēka zaudējumiem. Pretinieks zaudējis aptuveni 1500 karavīru, vairāk nekā 12 000 bezpilota lidaparātu, kā arī simtiem bruņutehnikas vienību, artilērijas sistēmu un automašīnu.
Vienlaikus bezpilota sistēmu vienības veikušas triecienus Krievijas loģistikai. Uzbrukumu rezultātā Krievijas armija degvielas un smērvielu piegādes pārcēlusi ārpus Ukrainas teritorijas – uz Voroņežas apgabalu.
Biļeckis paziņoja, ka operācijas laikā no ierindas izsists arī cauruļvads un iznīcinātas noliktavas.
Viņš piebilda, ka operācijā piedalās 60. un 125. brigādes, 3. atsevišķā triecienbrigāde, 3. atsevišķais izlūkošanas bataljons un 25. atsevišķais tanku bataljons, kā arī Speciālo operāciju spēku, HUR un Valsts robežsardzes spēki.
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Biļeckis norādīja, ka atklātajos avotos jau tiek apspriests iespējamais ofensīvas mērķis – sasniegt Čornij Žerebecas upi.
Vienlaikus ģenerālis aicināja nesteigties ar secinājumiem, uzsverot, ka pašreizējais operācijas posms ir tikai pirmais no četriem.